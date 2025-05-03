Alzheimer Hastası Kadın Her Şeyi Unutsa da Atatürk’ü Unutmadı!

@familiekeskin adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan kişi, alzheimer hastası teyzemizle yaptığı terapiden bir video paylaştı. Teyzemiz, hangi günde, hangi ayda olduklarını bilmezken kaç yaşında olduğuna ve kaç yılında doğduğuna da “bilmiyorum” yanıtını vermişti. Ancak “Mustafa Kemal Atatürk kim?” sorusuna hemen yanıt vermesi tebessüm ettirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım!