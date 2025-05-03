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Alzheimer Hastası Kadın Her Şeyi Unutsa da Atatürk’ü Unutmadı!

Alzheimer Hastası Kadın Her Şeyi Unutsa da Atatürk’ü Unutmadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 14:34

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@familiekeskin adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan kişi, alzheimer hastası teyzemizle yaptığı terapiden bir video paylaştı. Teyzemiz, hangi günde, hangi ayda olduklarını bilmezken kaç yaşında olduğuna ve kaç yılında doğduğuna da “bilmiyorum” yanıtını vermişti. Ancak “Mustafa Kemal Atatürk kim?” sorusuna hemen yanıt vermesi tebessüm ettirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Teyzemizin Atatürk’e olan sevgisine hastalığı engel olamamıştı.

Teyzemizin Atatürk’e olan sevgisine hastalığı engel olamamıştı.

Tüylerimizi diken diken eden paylaşıma sosyal medyada beğeniler yağdı. Yorum kutusu birbirinden pozitif cümlelerle doldu taştı. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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