Alzheimer Hastası Kadın Her Şeyi Unutsa da Atatürk’ü Unutmadı!

@familiekeskin adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan kişi, alzheimer hastası teyzemizle yaptığı terapiden bir video paylaştı. Teyzemiz, hangi günde, hangi ayda olduklarını bilmezken kaç yaşında olduğuna ve kaç yılında doğduğuna da “bilmiyorum” yanıtını vermişti. Ancak “Mustafa Kemal Atatürk kim?” sorusuna hemen yanıt vermesi tebessüm ettirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teyzemizin Atatürk’e olan sevgisine hastalığı engel olamamıştı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın