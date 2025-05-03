Dünyanın En Temiz Ülkelerinden Japonya’da Herkes Temizlikten Sorumlu: “Toplu Temizlik Etkinleri…”

Dünyanın en temiz ülkeleri listesinde ilk sıralarda yer alan Japonya bunu birliğe borçlu. Kültürleriyle öve öve bitirilemeyen Japonlarda temizlik de ilkokul çağlarında okullarda öğretilenlerden. Temizliğin önemiyle çocuk yaşlarında tanışan Japonlar, parkları, bahçeleri, sokakları anlayacağınız her yeri birlikte temizlemeyi bir görev edinmiş durumda. Toplu temizlik etkinlikleri yapanlar, maçlardan sonra stadyumları, filmlerden sonra sinema salonları temizleyenler ve dahasıyla ülke tertemiz oluyor. Gelin detaylara geçelim!
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Video karşısında haliyle “Keşke Türkiye’de de böyle olsa” cümlesi kulaklarımızda çınlıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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