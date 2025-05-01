Bir Gezgin Japonya’da Tüm Ürünlerin Ambalajdaki Görselle Aynı Boyutta Olması Gerektiğini Gösterdi

@to_be_semy adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Japonya seyahatinde öğrendiği bir durumu paylaştı. Marketlerde satılan ürünlerin ambalajındaki büyüklükleriyle aynı olması gerektiğini dile getirdi. Japonya’da bir zorunluluk olan bu durum Türkiye’de pek de hayal edilebilir gibi değil. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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İzleyiciler yorumlarda şaşkınlıklarını paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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