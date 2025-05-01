Bir Gezgin Japonya’da Tüm Ürünlerin Ambalajdaki Görselle Aynı Boyutta Olması Gerektiğini Gösterdi

Ülkemizde de böyle bir zorunluluk olması gerektiğini söyleyenler de oldu. Bizler de onlara hak verdik gibi… Çünkü kimi zaman bazı ürünler ambalajına kıyasla insanı hüsrana uğratıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!