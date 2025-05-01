onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gezgin Japonya’da Tüm Ürünlerin Ambalajdaki Görselle Aynı Boyutta Olması Gerektiğini Gösterdi

Bir Gezgin Japonya’da Tüm Ürünlerin Ambalajdaki Görselle Aynı Boyutta Olması Gerektiğini Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 11:57

İçerik Devam Ediyor

@to_be_semy adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Japonya seyahatinde öğrendiği bir durumu paylaştı. Marketlerde satılan ürünlerin ambalajındaki büyüklükleriyle aynı olması gerektiğini dile getirdi. Japonya’da bir zorunluluk olan bu durum Türkiye’de pek de hayal edilebilir gibi değil. Gelin o anlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

İzleyiciler yorumlarda şaşkınlıklarını paylaştı.

İzleyiciler yorumlarda şaşkınlıklarını paylaştı.

Ülkemizde de böyle bir zorunluluk olması gerektiğini söyleyenler de oldu. Bizler de onlara hak verdik gibi… Çünkü kimi zaman bazı ürünler ambalajına kıyasla insanı hüsrana uğratıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın