“Almanya’da Bir Ayda Araba Alınabiliyor mu?” Sorusuna Şeffaflıkla Yanıt Veren İçerik Üreticisi

@almanyadansevgilerle adlı Instagram hesabından Almanya’da sürdüğü hayatına dair içerikler üreten bir Türk, “Almanya’da bir ayda araba alınabiliyor mu?” sorusuna gerçeklerle yanıt verdi. Biliyorsunuz ki Almanya ve Türkiye kıyaslandığında sıkça bu araba muhabbetine şahit oluyoruz. Orada refah seviyesinin daha yüksek olduğu, kolaylıkla araba alınabildiği, birkaç gün çalışarak iPhone sahibi olunabildiği sürekli konuşulan durumlar. Bakalım içerik üreticisi arabalar için ne söylemiş?