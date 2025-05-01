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Barınağa Götürülen Pati Adlı Köpek Mahalleli Sayesinde Geri Döndü: Çocukların Mutluluğu Paha Biçilemezdi!

Barınağa Götürülen Pati Adlı Köpek Mahalleli Sayesinde Geri Döndü: Çocukların Mutluluğu Paha Biçilemezdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 08:57

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Barınağa götürülen sokak köpeği Pati, mahalleli sayesinde yaşam alanına geri döndü. Pati mahallenin adeta maskotu olmuştu ve ekipler tarafından barınağa götürülmesine vatandaşların vicdanı el vermemişti. Hal böyle olunca gerekli işlemler yapıldı ve mahalle tarafından sahiplenilen Pati, insan dostlarıyla kavuştu. Pati’nin arabadan inişiyle birlikte mahallenin çocukları mutluluktan havalara uçtu. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Pati gibi dostumuz nice mahallelerinden ayrılarak barınaklara götürülüyor, ölüme terk ediliyor.

Pati gibi dostumuz nice mahallelerinden ayrılarak barınaklara götürülüyor, ölüme terk ediliyor.

Kimileri onun gibi şanslı olup mahallesine geri dönse de kimileri bu şansa sahip olmuyor. Sokak köpeklerinin barınaklarda refah içerisinde yaşayabilmesi barınak şartları göz önünde bulundurulunca pek mümkün görünmüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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nazifegurergil1957

cokk sevindim yüzleri hep gülsün lütfen besleyin susuz bırakmayın duaları yeter cennetinizi hazırlayın allah razı olsun sizden iyiki varsiniz bereketin bolla... Devamını Gör