Barınağa Götürülen Pati Adlı Köpek Mahalleli Sayesinde Geri Döndü: Çocukların Mutluluğu Paha Biçilemezdi!

Barınağa götürülen sokak köpeği Pati, mahalleli sayesinde yaşam alanına geri döndü. Pati mahallenin adeta maskotu olmuştu ve ekipler tarafından barınağa götürülmesine vatandaşların vicdanı el vermemişti. Hal böyle olunca gerekli işlemler yapıldı ve mahalle tarafından sahiplenilen Pati, insan dostlarıyla kavuştu. Pati’nin arabadan inişiyle birlikte mahallenin çocukları mutluluktan havalara uçtu. Gelin o anlara birlikte bakalım!