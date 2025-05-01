Barınağa Götürülen Pati Adlı Köpek Mahalleli Sayesinde Geri Döndü: Çocukların Mutluluğu Paha Biçilemezdi!

Barınağa götürülen sokak köpeği Pati, mahalleli sayesinde yaşam alanına geri döndü. Pati mahallenin adeta maskotu olmuştu ve ekipler tarafından barınağa götürülmesine vatandaşların vicdanı el vermemişti. Hal böyle olunca gerekli işlemler yapıldı ve mahalle tarafından sahiplenilen Pati, insan dostlarıyla kavuştu. Pati’nin arabadan inişiyle birlikte mahallenin çocukları mutluluktan havalara uçtu. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Pati gibi dostumuz nice mahallelerinden ayrılarak barınaklara götürülüyor, ölüme terk ediliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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cokk sevindim yüzleri hep gülsün lütfen besleyin susuz bırakmayın duaları yeter cennetinizi hazırlayın allah razı olsun sizden iyiki varsiniz bereketin bolla... Devamını Gör