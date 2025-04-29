Kozmetik Sektöründe Çalışan Kadın Ofiste Bir Günlerinin Nasıl Geçtiğini Paylaştı

“Kozmetik sektöründe çalışmanın normalleri” notuyla ofiste bir günlerini paylaşan kadın çalışan etkileşimleri topladı. Göz maskesiyle, yüz maskesiyle gezmek normalken, masalar promosyon ürünlerle doluydu. İsteyen istediğini deneyebiliyordu. Böyle anlatınca özellikle bakıma düşkün olanların epey ilgisini çekecek bir ofis gibi görünüyordu. Gelin detaylara geçelim!
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Ofis vlogları sosyal medyanın en ilgi çeken içeriklerinden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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