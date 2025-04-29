Eşini Otobüste Unutan Amcanın Panik Dolu Anlarını Torunu Kaydetti: Sosyal Medyada Viral Oldular
Eşiyle birlikte hastaneye giden 75 yaşındaki Hasan Akgül, panik anlarıyla sosyal medyada viral oldu. Hastanede işlerine yardımcı olabilmesi için 17 yaşındaki torunu da onlara eşlik etmişti. Hastane dönüşü üçü birlikte otobüse bindiler ancak inecekleri esnada kalabalıktan dolayı eşi Saadet Akgül otobüsten inemedi. Bunu fark eden Hasan Akgül, eşinin nerede ineceğini bilemeyeceği için panik yaşadı ve o anlarını torunu cep telefonuyla kayda aldı.
Kaynak: DHA
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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