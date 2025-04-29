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Eşini Otobüste Unutan Amcanın Panik Dolu Anlarını Torunu Kaydetti: Sosyal Medyada Viral Oldular

Eşini Otobüste Unutan Amcanın Panik Dolu Anlarını Torunu Kaydetti: Sosyal Medyada Viral Oldular

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 14:06

Eşiyle birlikte hastaneye giden 75 yaşındaki Hasan Akgül, panik anlarıyla sosyal medyada viral oldu. Hastanede işlerine yardımcı olabilmesi için 17 yaşındaki torunu da onlara eşlik etmişti. Hastane dönüşü üçü birlikte otobüse bindiler ancak inecekleri esnada kalabalıktan dolayı eşi Saadet Akgül otobüsten inemedi. Bunu fark eden Hasan Akgül, eşinin nerede ineceğini bilemeyeceği için panik yaşadı ve o anlarını torunu cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: DHA

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İşte o anlar 👇

Ve olay sonrası 👇

Dedemizin endişesi ve eşine olan hassasiyeti dikkat çekti.

Dedemizin endişesi ve eşine olan hassasiyeti dikkat çekti.

Olayın ardından ise DHA Hasan Akgül’e o günü anlatması için mikrofon uzattı. 

'Şehir Hastanesi'ne muayeneye gittik. Eşimde şeker hastalığı var, tansiyon var. Muayene ettirdik. Şehir Hastanesi'nden belediye otobüsüne bindik, Bursa'ya Emek'e gelmek için. Otobüs de acayip kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Hastaneye giderken arkadaş olsun, yardımcı olsun diye torunumu da yanıma almıştım. Tam Emek'e geldik, çok kalabalık olduğu için indik. Eşim tam ortada kaldı. Kalabalık olduğu için çıkamadı dışarıya. O arada araba hareket etti. Toruna diyorum 'Gitti arabayla' diye o da gülüyor. O güldükçe benim sinirlerim, tepem attı. 'Yapma, etme' derken o zaman alnıma vurmuşum böyle. 'Ya oğlum yapma, etme. Babaannen bilmiyor sağı, solu. İnemeyecek, durakları bilmiyor' dedim. Telefon ettik, telefonla ulaştık. Bir sonraki durak Sanayi durağıydı. 'Sen orada bekle' dedim. İndi durakta, çok şükür. Bir sonraki durakta indi. Ben de merak ediyorum, bilemediği için. Baktım karşıda durakta duruyor. El salladım. Öyle bir şey ki asansöre tek başına binmiyor. Mecbur yanında birisi olacak. El ettim falan ama binmedi asansöre. Gittim, aldım, getirdik eve; çok şükür'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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