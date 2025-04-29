Tezgahına Gelen Turistlerin İtalyan Olduğunu Öğrenen Kayserili Teyzenin İngilizceden İtalyancaya Geçişi!

Kayseri’de ülkemize özgü süs eşyaları satan bir teyzenin İtalyan turistlerle bir videosu viral oldu. Teyzemiz turistler gelince İngilizce konuşmaya başlamış ve iletişim kurmak istemişti. Nereli olduklarını sorduğunda ise Napoli cevabını aldı. Hal böyle olunca teyzemiz İngilizce yerine İtalyanca konuşmaya başladı. Kendinden eminliğiyle ona hayran kaldık! Gelin detaylara geçelim.
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Aynı zamanda teyzemizin samimiyeti içimizi ısıttı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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