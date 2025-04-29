Oğulları İçin Kore’den Türkiye’ye Kız İstemeye Gelen Aile Esprileriyle Güldüren Anlar Yaşattı

Kore’den kız isteme merasimi için Türkiye’ye gelen aile, neşeleriyle eve adeta pozitiflik kattı. Güler yüzlülükleri, şakaları derken ortamın sıcaklığı ekran başından hissediliyordu. Koreli damadın babası, kız isteme anında “Oğlan sizde kalsın, kızı biz götürelim” demesiyle herkesi güldürdü. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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