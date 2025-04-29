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Oğulları İçin Kore’den Türkiye’ye Kız İstemeye Gelen Aile Esprileriyle Güldüren Anlar Yaşattı

Oğulları İçin Kore’den Türkiye’ye Kız İstemeye Gelen Aile Esprileriyle Güldüren Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 08:40

İçerik Devam Ediyor

Kore’den kız isteme merasimi için Türkiye’ye gelen aile, neşeleriyle eve adeta pozitiflik kattı. Güler yüzlülükleri, şakaları derken ortamın sıcaklığı ekran başından hissediliyordu. Koreli damadın babası, kız isteme anında “Oğlan sizde kalsın, kızı biz götürelim” demesiyle herkesi güldürdü. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İşte detaylar 👇

Türkler olarak soğuk esprilerimizle meşhuruz biliyorsunuz ki.

Türkler olarak soğuk esprilerimizle meşhuruz biliyorsunuz ki.

Olay ne olursa olsun şakaya vurmayı epey severiz. Koreli kayınbaba da kısa sürede adapte olacak belli ki! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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