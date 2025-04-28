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Starbucks’ta Ücretsiz Verilen Bardakları İkinci El Sitesinden Satanlara Sitem Etti: “Keriz Silkeleme”

Starbucks’ta Ücretsiz Verilen Bardakları İkinci El Sitesinden Satanlara Sitem Etti: “Keriz Silkeleme”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 14:28

İçerik Devam Ediyor

Starbucks zaman zaman belli kampanyalar yaparak tekrar kullanılabilir bardaklar hediye ediyor. Geçtiğimiz hafta da bir içeceğin tanıtımı için bu bardaklardan hediye etti. Ancak bir sosyal medya kullanıcısı bardakları Starbucks’lardan toplayan kişilerin ikinci el satış sitelerinde yüksek fiyatla sattığına dikkat çekti. Ücretsiz verilen bardakları satın almak isteyenler olması da tepki topladı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Kimi ürünler üzerinden yıllar geçtikten sonra bir değer kazanabiliyor.

Kimi ürünler üzerinden yıllar geçtikten sonra bir değer kazanabiliyor.

Ancak bu durum pek de öyle değil. İlgili bardaklar 2 günlük kampanya ile tüm şubelerde hediye edildi ve bahsettiğimiz üzere sıkça gerçekleştirilen bir durum.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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