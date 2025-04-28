Starbucks’ta Ücretsiz Verilen Bardakları İkinci El Sitesinden Satanlara Sitem Etti: “Keriz Silkeleme”

Ancak bu durum pek de öyle değil. İlgili bardaklar 2 günlük kampanya ile tüm şubelerde hediye edildi ve bahsettiğimiz üzere sıkça gerçekleştirilen bir durum.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!