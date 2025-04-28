Starbucks’ta Ücretsiz Verilen Bardakları İkinci El Sitesinden Satanlara Sitem Etti: “Keriz Silkeleme”

Starbucks zaman zaman belli kampanyalar yaparak tekrar kullanılabilir bardaklar hediye ediyor. Geçtiğimiz hafta da bir içeceğin tanıtımı için bu bardaklardan hediye etti. Ancak bir sosyal medya kullanıcısı bardakları Starbucks’lardan toplayan kişilerin ikinci el satış sitelerinde yüksek fiyatla sattığına dikkat çekti. Ücretsiz verilen bardakları satın almak isteyenler olması da tepki topladı. Gelin detaylara geçelim.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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