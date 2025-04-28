İstanbul’da Bir Hamburgerci Rezervasyon İçin Kapora ve Referans İstemesiyle Müşteriyi Çileden Çıkardı!

@aysingultepe adlı TikTok hesabından içerikler üreten Ayşin Gültepe, İstanbul’da son zamanlarda meşhur olan bir hamburgerciden rezervasyon yaptırmaya çalışırken neler yaşadığını anlattı. İlgili işletmede rezervasyon takibi için excel ile çalışılıyor ayrıca işletme sahibinin belirlediği saat dışında rezervasyon için yazanlara geri dönüş yapılmıyordu. Bununla bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hamburger yiyebilmek için adeta CV gerektiren işletmenin isteklerini gelin Ayşin Gültepe’den dinleyelim!
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İçerik üreticisinin saydıklarıyla adeta bizler yorulduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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