İstanbul’da Bir Hamburgerci Rezervasyon İçin Kapora ve Referans İstemesiyle Müşteriyi Çileden Çıkardı!

Hamburger sektörü son yıllarda epey gelişti ve insanlar en lezzetlisini deneyimlemek adına birçok mekana gidiyor. Ancak meselenin yalnızca bir hamburger olduğunu da unutmamak lazım sanki… Siz bir hamburger için bu kadar uğraşa girer miydiniz? Yorumlarda buluşalım!