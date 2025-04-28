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20 Yıl Sonra İlkokul Öğretmenini Ziyaret Eden Adam İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu!

20 Yıl Sonra İlkokul Öğretmenini Ziyaret Eden Adam İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 12:30

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@rabiiayasinn adlı Instagram hesaplarından paylaşımlar yapan bir çift, ilkokul öğretmenlerini ziyaret ettikleri bir gönderileriyle içimizi ısıttı. Yasin adlı kişi eşiyle birlikte 20 yıldır iletişimde oldukları ilkokul öğretmeni için Aksaray’dan Eskişehir’e gitti. Sıcacık bir karşılama yapan Hasan adlı öğretmenimiz ve öğrencisi vesilesiyle vefanın ne demek olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Kutsal bir meslek gerçekleştiren öğretmenlerimizin hakkı ödenemez.

Kutsal bir meslek gerçekleştiren öğretmenlerimizin hakkı ödenemez.

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarla sabırla ve sevgiyle ilgilenen ilkokul öğretmenlerimiz adeta ebeveyn rolü görüyor. Onlarla kurulan bağın zaman geçse de hala korunduğunu görmek insana tebessüm ettiriyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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