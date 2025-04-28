Zar Zor Hastaneye Gelen Yaşlı Kadın Bir Ay Sonraya Randevu Verilince Kendini Yere Atarak İsyan Etti

İstanbul’da devlet hastanesine giderek muayene olmak isteyen bir yaşlı kadına bir ay sonra için randevu verilince gerilim yaşandı. Yaşlı kadın hastaneye güçlükle gitmişti ve röntgen çektirmek istiyordu. Ancak bir ay sonra muayene olabileceğini öğrenen yaşlı kadın kendini yere atarak yetkilileri harekete geçirmek istedi. 'Bana baksınlar! Ben keyfimden gelmedim buraya! Ben istiyor muyum böyle yapayım!' sözlerini dile getiren yaşlı kadın feryadıyla gündem oldu.