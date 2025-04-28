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Zar Zor Hastaneye Gelen Yaşlı Kadın Bir Ay Sonraya Randevu Verilince Kendini Yere Atarak İsyan Etti

Zar Zor Hastaneye Gelen Yaşlı Kadın Bir Ay Sonraya Randevu Verilince Kendini Yere Atarak İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.04.2025 - 09:53

İstanbul’da devlet hastanesine giderek muayene olmak isteyen bir yaşlı kadına bir ay sonra için randevu verilince gerilim yaşandı. Yaşlı kadın hastaneye güçlükle gitmişti ve röntgen çektirmek istiyordu. Ancak bir ay sonra muayene olabileceğini öğrenen yaşlı kadın kendini yere atarak yetkilileri harekete geçirmek istedi. 'Bana baksınlar! Ben keyfimden gelmedim buraya! Ben istiyor muyum böyle yapayım!' sözlerini dile getiren yaşlı kadın feryadıyla gündem oldu.

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İşte o anlar 👇

Devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle yakın tarihe randevu alabilmek neredeyse imkansız.

Devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle yakın tarihe randevu alabilmek neredeyse imkansız.

Ancak vatandaşlar bu durumdan memnun değil. Vakit yaratabildikleri anda ve şikayetleri artmadan tedavilerini olabilmek istiyorlar. 

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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