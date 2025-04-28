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Kütahya'da Deprem Üstüne Deprem! Simav'da Sabaha Kadar 65 Deprem Oldu

Kütahya'da Deprem Üstüne Deprem! Simav'da Sabaha Kadar 65 Deprem Oldu

Kütahya deprem uyarı sistemi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 08:56

Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.

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Kütahya dün gece sabaha kadar adeta beşik gibi sallandı. 7 saatte 65 deprem oldu.

Kütahya dün gece sabaha kadar adeta beşik gibi sallandı. 7 saatte 65 deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Simav ilçesinde gece saat 24.01 ile 07.37 saatleri arasında 0,9 ila 4,1 büyüklüğünde 65 artçı sarsıntı yaşandı. 

Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, halk geceyi korku içinde geçirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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