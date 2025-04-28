Hindistan Pakistan Geriliminde Türkiye’den Kritik Hamle: Pakistan’a 6 Uçak Dolusu Silah Yardımı
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam derken Türkiye’den de kritik bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde 26 sivilin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısına karşılık olarak Hindistan da İndus Havzası'ndaki akışı kesip Pakistan'a su gitmesini engelledi. Gerilim her geçen gün devam ederken Türkiye’den de gelen kritik hamle ile içinde SİHA'ların da olduğu savaş malzemesi taşıyan 6 nakliye uçağı Pakistan'a gönderildi.
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Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimde her geçen gün tansiyon daha da yükselmeye devam ediyor.
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Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asım Munir ise "Su akışı tekrar sağlanmazsa barajı vuracağız" diyerek dozajı artırdı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, işbirliği istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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