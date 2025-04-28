Hindistan Pakistan Geriliminde Türkiye’den Kritik Hamle: Pakistan’a 6 Uçak Dolusu Silah Yardımı

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam derken Türkiye’den de kritik bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde 26 sivilin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısına karşılık olarak Hindistan da İndus Havzası'ndaki akışı kesip Pakistan'a su gitmesini engelledi. Gerilim her geçen gün devam ederken Türkiye’den de gelen kritik hamle ile içinde SİHA'ların da olduğu savaş malzemesi taşıyan 6 nakliye uçağı Pakistan'a gönderildi.