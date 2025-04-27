Ankara'daki Öğrenci Eylemlerinde 4 Öğrenci Tutuklandı
25 Nisan akşamı, Gençlik örgütleri ve üniversite öğrencilerinin “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla Konur Sokak’ta bir araya gelerek Adalet Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Ancak polis, gösteriye sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonucunda 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri az önce tamamlandı ve dört öğrenciye tutuklama kararı geldi.
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25 Nisan'daki eylemlerde gözaltına alınanların akıbeti belli oldu.
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4 öğrenci tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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