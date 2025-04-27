Ankara'daki Öğrenci Eylemlerinde 4 Öğrenci Tutuklandı

25 Nisan akşamı, Gençlik örgütleri ve üniversite öğrencilerinin “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla Konur Sokak’ta bir araya gelerek Adalet Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Ancak polis, gösteriye sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonucunda 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri az önce tamamlandı ve dört öğrenciye tutuklama kararı geldi.