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Ankara'daki Öğrenci Eylemlerinde 4 Öğrenci Tutuklandı

Ankara'daki Öğrenci Eylemlerinde 4 Öğrenci Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 23:56

25 Nisan akşamı, Gençlik örgütleri ve üniversite öğrencilerinin “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla Konur Sokak’ta bir araya gelerek Adalet Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Ancak polis, gösteriye sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonucunda 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri az önce tamamlandı ve dört öğrenciye tutuklama kararı geldi.

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25 Nisan'daki eylemlerde gözaltına alınanların akıbeti belli oldu.

25 Nisan'daki eylemlerde gözaltına alınanların akıbeti belli oldu.

25 Nisan akşamı, gençlik örgütleri ve üniversite öğrencilerinin “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla Konur Sokak’ta bir araya gelen kalabalılığa polisin sert müdahalesi vardı. Sert müdahalenin ardından 30 kişi gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltı süreçleri tamamlandı ve haklarında kararlar verildi.

4 öğrenci tutuklandı.

4 öğrenci tutuklandı.

Gözaltına alınan öğrencilerden önemli bir bölümü serbest bırakılırken bir grup öğrenci tutuklama talebiyle sevk edildi. 

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen 11 gençten İbrahim Ateş, Rojbin Türkoğlu, Ozan Deniz Ödemiş ve Taylan İnce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 genç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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