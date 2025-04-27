AFAD Elazığ'daki Depremi Duyurdu: 4.9 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti
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Son günlerde artan depremlere bir yenisi eklendi.
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AFAD depremle ilgili paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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