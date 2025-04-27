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AFAD Elazığ'daki Depremi Duyurdu: 4.9 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti

AFAD Elazığ'daki Depremi Duyurdu: 4.9 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 21:25

Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kentte paniğe sebep olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. 

AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.9 olarak ölçüldü. Derinlik olarak 6.5 kilometre derinlikte olan depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

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Son günlerde artan depremlere bir yenisi eklendi.

Son günlerde artan depremlere bir yenisi eklendi.

23 Nisan'da İstanbul'da olan yüksek şiddetli depremin ardından ülkenin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. 

Son olarak Elazığ'da gerçekleşen depremin şiddetinin 4.9 olduğu açıklandı.

AFAD depremle ilgili paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

AFAD depremle ilgili paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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