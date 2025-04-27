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Özgür Özel, Taksim Çağrısı İsteyen Vatandaşa "Ben Sendika Değilim" Dedi

Özgür Özel, Taksim Çağrısı İsteyen Vatandaşa "Ben Sendika Değilim" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 18:48

Özgür Özel tüm programlarını iptal ederek önce İstanbul'a geldi. Ardından Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel ziyaretinin ardından basının karşısına geçti. Konuşması bittikten sonra alandan ayrılmak isteyen Özel'in yanına gelen bir vatandaş 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapılması gerektiğini söyledi. 

Özel'le diyaloğa giren vatandaşa Özel, 'ben sendika değilim' yanıtı verdi.

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Özgür Özel bugün Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Özgür Özel bugün Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel çıkışta basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair açıklamalar yaptı. 

Açıklamanın ardından aracına doğru hareket eden Özel'e bir vatandaş 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapılması gerektiğini söyledi. Ancak Özel, 'Taksim'e çağrıyı sendikalar yapar. Ben sendika değilim' dedi. O anlar kameralara da yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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