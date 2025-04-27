Özgür Özel, Taksim Çağrısı İsteyen Vatandaşa "Ben Sendika Değilim" Dedi

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel çıkışta basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair açıklamalar yaptı.

Açıklamanın ardından aracına doğru hareket eden Özel'e bir vatandaş 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapılması gerektiğini söyledi. Ancak Özel, 'Taksim'e çağrıyı sendikalar yapar. Ben sendika değilim' dedi. O anlar kameralara da yansıdı.