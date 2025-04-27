Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakınları Rahat Olsun" Açıklaması Yaptı
Özgür Özel, bütün programlarını iptal ederek dün gece İstanbul'a gelmişti. Özel bugün de Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'deydi. İkilinin görüşmesinin ardından Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Özel, İBB operasyonlarındaki ikinci dalgaya da değinirken Erdoğan'a hitaben eleştirilerini sıraladı.
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Programlarını iptal etti, Silivri'ye gitti.
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Özgür Özel, "Savaşta bile eşlere dokunulmaz" dedi.
"Bunun rövanşını almam."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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