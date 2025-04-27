onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakınları Rahat Olsun" Açıklaması Yaptı

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakınları Rahat Olsun" Açıklaması Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 18:16

Özgür Özel, bütün programlarını iptal ederek dün gece İstanbul'a gelmişti. Özel bugün de Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'deydi. İkilinin görüşmesinin ardından Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Özel, İBB operasyonlarındaki ikinci dalgaya da değinirken Erdoğan'a hitaben eleştirilerini sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Programlarını iptal etti, Silivri'ye gitti.

Programlarını iptal etti, Silivri'ye gitti.

Özel, İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 'Ekrem Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, Türkiye'nin geleceğine dair son derece değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu ülkede siyasette nepotizme, aile kayırmacılığına karşı en kararlı mücadeleyi veren iki isim varsa, biri Ekrem İmamoğlu, diğeri benim. Hak etmeyen bir kişiyi bir göreve getirmekten en çok biz çekiniriz.' dedi.

Özgür Özel, "Savaşta bile eşlere dokunulmaz" dedi.

Özgür Özel, "Savaşta bile eşlere dokunulmaz" dedi.

Murat Ongun'un eşinin gözaltına alınmasına değinen Özel şu ifadeleri kullandı: 

'Savaşta bile kimse eşlere ve çocuklara dokunmaz. Eğer bir eş, birey olarak bir suç işlemişse, elbette bu ayrı bir meseledir; ancak siz bir insanı sadece eşi olduğu için yargılayıp Silivri'de tutacak, ardından başka bir cezaevine göndereceksiniz. Yetmezmiş gibi, küçük bir çocuğun evde olduğu bir anda, annesini gözaltına alacaksınız.'

"Bunun rövanşını almam."

"Bunun rövanşını almam."

Özgür Özel, bu konuyla ilgili son olarak 'Bizim kitabımızda bunun rövanşı bile olmaz. Benim kitabımda bunun rövanşı yok. O açıdan Erdoğan'ın ve Erdoğan'a yakın olanların eşleri çocukları rahat etsin. Yarın bunun rövanşını almayız, biz o ahlakın insanı değiliz.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın