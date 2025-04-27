Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakınları Rahat Olsun" Açıklaması Yaptı

Murat Ongun'un eşinin gözaltına alınmasına değinen Özel şu ifadeleri kullandı:

'Savaşta bile kimse eşlere ve çocuklara dokunmaz. Eğer bir eş, birey olarak bir suç işlemişse, elbette bu ayrı bir meseledir; ancak siz bir insanı sadece eşi olduğu için yargılayıp Silivri'de tutacak, ardından başka bir cezaevine göndereceksiniz. Yetmezmiş gibi, küçük bir çocuğun evde olduğu bir anda, annesini gözaltına alacaksınız.'