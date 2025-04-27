Portekiz'de Rüşvetten Ceza Alan Hakeme, TFF Süper Lig'de Görev Verdi

Süper Lig'de yabancı hakem kararı rafa kaldırılsa da yabancı VAR hakemi uygulaması devam ediyor. TFF'nin ülke federasyonları ile iletişime geçerek kendisine önerilen isimler arasından seçilenler ligimizde görev alıyor. Birçok hakem görev alırken bazı isimlerin son derece tartışmalı kariyerleri de gündem oluyor.

Ülkesinde rüşvet sebebiyle 'altın düdük' olarak anılan bir hakemin bu hafta Süper Lig'de görev alması da yine bir tartışma yarattı.

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