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Portekiz'de Rüşvetten Ceza Alan Hakeme, TFF Süper Lig'de Görev Verdi

Portekiz'de Rüşvetten Ceza Alan Hakeme, TFF Süper Lig'de Görev Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 17:49

Süper Lig'de yabancı hakem kararı rafa kaldırılsa da yabancı VAR hakemi uygulaması devam ediyor. TFF'nin ülke federasyonları ile iletişime geçerek kendisine önerilen isimler arasından seçilenler ligimizde görev alıyor. Birçok hakem görev alırken bazı isimlerin son derece tartışmalı kariyerleri de gündem oluyor. 

Ülkesinde rüşvet sebebiyle 'altın düdük' olarak anılan bir hakemin bu hafta Süper Lig'de görev alması da yine bir tartışma yarattı. 

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Rui Silva, bu hafta Bodrum FK - Samsunspor maçında görev aldı.

Rui Silva, bu hafta Bodrum FK - Samsunspor maçında görev aldı.

Bodrum cephesinin tepki gösterdiği hakeme en sert tepki yine Portekizli teknik direktör Jose Morais'ten gelmişti. 

Silva'nın geçmişte adının karıştığı skandal ise yeni bir gündem yarattı.

Lakabı altın düdük...

Lakabı altın düdük...

45 yaşındaki hakem Rui Silva, ülkesinde 'Altın Düdük' lakabıyla anılıyor. 2008 yılında Portekiz liglerinde bazı hakemlerin, maçlar sırasında ve maç raporlarında belirli kulüpler lehine hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturmalara konu olduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemelerde, bu hakemlere destek verdikleri kulüpler tarafından altın hediye edildiği tespit edilmişti. Bu olayların ardından, Portekiz’de şike skandallarına karışan hakemlere 'Altın Düdük' lakabı takılmaya başlandı.

20 ay ceza aldı

20 ay ceza aldı

Rui Silva, Portekiz 3. Ligi'nde oynanan Vizela-Gondomar maçında ve sonrasında hazırladığı maç raporlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 20 ay men cezası aldı. Silva, yaptığı usulsüzlüğün karşılığında altın benzeri bir rüşvet aldığı iddiasıyla suçlandı.

TFF'nin bu skandalı araştırmadığı ve haberi olmadığı iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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