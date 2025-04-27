Portekiz'de Rüşvetten Ceza Alan Hakeme, TFF Süper Lig'de Görev Verdi
Süper Lig'de yabancı hakem kararı rafa kaldırılsa da yabancı VAR hakemi uygulaması devam ediyor. TFF'nin ülke federasyonları ile iletişime geçerek kendisine önerilen isimler arasından seçilenler ligimizde görev alıyor. Birçok hakem görev alırken bazı isimlerin son derece tartışmalı kariyerleri de gündem oluyor.
Ülkesinde rüşvet sebebiyle 'altın düdük' olarak anılan bir hakemin bu hafta Süper Lig'de görev alması da yine bir tartışma yarattı.
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Rui Silva, bu hafta Bodrum FK - Samsunspor maçında görev aldı.
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Lakabı altın düdük...
20 ay ceza aldı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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