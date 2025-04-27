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Denizlisporlu Taraftarlar Tribündeki Pankartları Ateşe Verdi

Denizlisporlu Taraftarlar Tribündeki Pankartları Ateşe Verdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 13:44

Dört yıl öncesine kadar Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, evinde oynadığı Niğde Belediyespor maçından bir puanla ayrılarak tarihinde ilk kez amatör lige düştü. Yeşil-siyahlı ekibin taraftarları, maç sonunda öfkesine hakim olamadı.

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Türk futbolunun köklü takımlarından Denizlispor sezonun son maçında fırsat tepti, amatöre düştü

Türk futbolunun köklü takımlarından Denizlispor sezonun son maçında fırsat tepti, amatöre düştü

3. Lig'in 4. Grubu'nda yer alan Denizlispor, sezonun son maçında iddiası bulunmayan Niğde Belediyespor'u yenmesi halinde ligde kalacaktı ancak maç 1-1 sona erdi. Yeşil-siyahlı kulüp, bir puan farkla amatör kümeye düştü.

Taraftarlar stadı yangın yerine çevirdi

Taraftarlar stadı yangın yerine çevirdi

Borç yükü ve transfer yasağı sebebiyle dört senedir altyapı futbolcularıyla mücadele eden takımlarına destek veren Denizlisporlular, Niğde maçında da takımlarının yanında oldu fakat mücadelenin sonuyla ortalık savaş alanına döndü. Alınamayan galibiyet, kaçan fırsat sonrası tribündeki koltuklar kırılarak sahaya atıldı. Tribündeki pankartlar ateşe verildi. İtfaiye saha içine girerek büyüme ihtimali olan yangını söndürdü.

Stadyumda ortamın gerildiği anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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