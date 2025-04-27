Denizlisporlu Taraftarlar Tribündeki Pankartları Ateşe Verdi
Dört yıl öncesine kadar Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, evinde oynadığı Niğde Belediyespor maçından bir puanla ayrılarak tarihinde ilk kez amatör lige düştü. Yeşil-siyahlı ekibin taraftarları, maç sonunda öfkesine hakim olamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk futbolunun köklü takımlarından Denizlispor sezonun son maçında fırsat tepti, amatöre düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taraftarlar stadı yangın yerine çevirdi
Stadyumda ortamın gerildiği anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın