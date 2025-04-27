Denizlisporlu Taraftarlar Tribündeki Pankartları Ateşe Verdi

Borç yükü ve transfer yasağı sebebiyle dört senedir altyapı futbolcularıyla mücadele eden takımlarına destek veren Denizlisporlular, Niğde maçında da takımlarının yanında oldu fakat mücadelenin sonuyla ortalık savaş alanına döndü. Alınamayan galibiyet, kaçan fırsat sonrası tribündeki koltuklar kırılarak sahaya atıldı. Tribündeki pankartlar ateşe verildi. İtfaiye saha içine girerek büyüme ihtimali olan yangını söndürdü.