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İlk El Clasico Maçında Asist Yapan Arda Güler'e Taraftardan Büyük Destek

İlk El Clasico Maçında Asist Yapan Arda Güler'e Taraftardan Büyük Destek

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 08:56

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon, finalde ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona oldu. Ancelotti ve öğrencileri, bir turnuvada daha istediğine ulaşamadı. Eflatun-beyazlılarda oyuna ikinci yarıda dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, bir golün asistini yaparken sergilediği performans futbolseverlerden alkış aldı. Karşılaşmanın ardından bu zamana kadar oynatılmaması sosyal medyada yine tepkilere neden oldu.

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Kral Kupası Barcelona'ya gitti, Real Madrid bir turnuvadan daha hüzünle ayrıldı

Kral Kupası Barcelona'ya gitti, Real Madrid bir turnuvadan daha hüzünle ayrıldı

Carlo Ancelotti yönetiminde geçtiğimiz hafta Arsenal'e toplamda 5-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid, bu kez de Kral Kupası finalinde Barça'ya 3-2 kaybetti. İlk yarıyı Pedri'nin 28'de bulduğu golle 1-0 önde kapatan Barcelona, 84'te Ferran'ın golüyle maçı uzatmaya taşıdı. 116'da Kounde galibiyeti getirdi. Real Madrid'de golleri kaydeden isimler ise 70. dakikada Mbappe ve 77. dakikada Tchouameni oldu. Tchouameni'n golü, Arda'nın kullandığı köşe vuruşundan geldi.

Sosyal medyada Arda'ya destek yağdı

Sosyal medyada Arda'ya destek yağdı

Karşılaşmanın 55. dakikasında Modric ile birlikte oyuna giren Arda, aldığı süreyi iyi değerlendirdi. Ligdeki Getafe maçında galibiyeti getiren milli futbolcu, bu maçı da boş geçmeyince mağlubiyetin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Barcelona'ya karşı ilk kez süre aldığı maçta öne çıkmayı başardı.

"Takımı Arda Güler'in etrafında kurulmalı" 👇

"Takımı Arda Güler'in etrafında kurulmalı" 👇
twitter.com

Bugünkü maçtan öğrendiğimiz bir şey var. Arda Güler bu takımda teknik ve yetenekli tek futbolcu. Teknik direktörün bu adamı son maçında bile ilk 11'de başlatacak cesareti olmaması çok yazık. Takım Arda Güler'in etrafında kurulmalı, o kadar.

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'Bence hiç tam anlamıyla verimli şekilde kullanmadı bu maç Arda'yı ama Arda'nın ölüsü bu takımda iş yapar. Takımda kreatif oyuncu yok. Az bile var değil, yok. İnatla sezon boyu denkleme dahil etmedi. Denkleme dahil etse arkadaşları kabul etmedi. Tuhaf, toksik ilişki.'

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'tüm objektifliğimle söylüyorum bunu, mükemmel bi maç çıkarıyor Arda. sonuç ne olursa olsun yine ona şans vermeyen ve laf eden herkesi utandırdığı için bile onunla gurur duyuyorum'

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'Bundan sonra Arda Güler'in oynamadığı hiçbir Real Madrid maçını izlemeyeceğim.'

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'Belki de bu sezonun en büyük başarısı Arda Güler'in Toni Kroos'un gerçek varisi olduğunu keşfetmek oldu.'

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'Arda'nın kalan her maçta 11 başlamasını istiyorum.'

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'Arda bugünlerde sahanın her alanında teknik olarak %100 güvende olan ve her zaman ileriye bakan az sayıdaki Madridli oyuncudan biri. Umarım kulüp yaz boyunca onun fiziksel seviyesini geliştirmek için zaman ve para yatırımı yapar. Çünkü takımın ihtiyacı olan bir profil.'

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'Baş antrenörünün inatçılığıyla mücadele ederken bile değerini kanıtladı. Vamos Arda!'

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'Bugün ki performansıyla Arda Güler’in Real Madrid’de 10 numaralı formayı giymesi çok absürt olay olmaz, takımın açık ara en yetenekli, ne yaptığını bilen adamı..'

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'Bir takımda Arda Güler varsa Arda Güler oynar Real de olsa oynar, Bayern de olsa oynar, City de olsa oynar'

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'Xabi'nin Florian Wirtz ile yaptıklarına bakınca, Arda Güler ile daha da fazlasını yapabileceğinden hiç şüphem yok. Arda, Wirtz'den daha yetenekli ve futbol zekasına sahip'

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'Arda Güler bu gece ilk 11 başlamalıydı. Ne oyuncu ama. Oyunu etkiliyor ve her şeyin üstüne bir de asist yapıyor.'

twitter.com

'Mbappe ve Arda Barcelona'ya karşı'

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'Arda Güler bu sezon daha fazla oynasaydı, sezonu değiştirebilirdi. Üst düzey bir yetenek.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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