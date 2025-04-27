İlk El Clasico Maçında Asist Yapan Arda Güler'e Taraftardan Büyük Destek

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon, finalde ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona oldu. Ancelotti ve öğrencileri, bir turnuvada daha istediğine ulaşamadı. Eflatun-beyazlılarda oyuna ikinci yarıda dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, bir golün asistini yaparken sergilediği performans futbolseverlerden alkış aldı. Karşılaşmanın ardından bu zamana kadar oynatılmaması sosyal medyada yine tepkilere neden oldu.