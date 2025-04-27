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Sebep Kıskançlık mı? Brahim'in Arda'ya Atmadığı Paslara İnanamayacaksınız

Sebep Kıskançlık mı? Brahim'in Arda'ya Atmadığı Paslara İnanamayacaksınız

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 10:06

İspanya Kral Kupası finalinin Real Madrid için mutsuz sonla bitmesinde Brahim Diaz'ın büyük payı var. 25 yaşındaki oyuncu, uzatmalara kalan karşılaşmada skorda 2-2'lik beraberlik varken Arda'yı iki pozisyonda resmen görmezden geldi. Milli futbolcu, bomboşken yok sayıldı.

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Brahim'in anlamlandırılamayan tercihleri 👇

Brahim'in anlamlandırılamayan tercihleri 👇

Sezon başından bu yana zaten oldukça kısıtlı süre bulan Arda'ya pas atmayan Vini, Mbappe, Rodrygo gibi yıldız isimlere Brahim Diaz da eklendi. Brahim, çok net iki pozisyonda Arda'ya pas atmak istemedi.

Gole sebep olan hatası 👇

Gole sebep olan hatası 👇

116'da Brahim, bu kez kendisine atılan bu pası ayağına gelsin diye bekledi ama düşündüğü gibi olmadı. Görselin en solundaki Barcelona'nın defansı Kouende, o topa yetişti. Topu birkaç metre sürdükten sonra şutunu attı, takımını öne geçirdi, kupayı getirdi.

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'Bir kaç pozisyon daha var pas atmadıkları. Yazık çok yazık..'

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'On beş saniye sonra da Arda müsaitken berbat bir şut çekti. Arda önüne geçmesin diye şarlatanlık bu artık'

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'Vini de atmadı mbappe de atmadı çok net 3 tane pozisyonu ardaya atmadılar'

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'EVRENİN EN BENCIL TAKIMI'

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'Kimse guvemiyor arda ya artik zaten çok az şans buluyordu bulduğunda da kendini göstermek için hep sut deniyordu olur olmadık yerde. şimdi de ardaya eskisi gibi bizim elmasimiz gözüyle bakmıyorlar. Acilen kendi başka bir yere atması lazım'

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'Kıskançlık, çekememezlik 

Ve formayı kaybetme duygusu 

Takımın kazanmasından daha eftal bu tip oyuncular için... 

Tek korkuları arda'nın kendini gösterip maçın adamı olması... 

Real madrid'de iyi oyuncu var, ama takım oyunu maalesef yok 

Bu yüzden şu an iyi durumda değiller.'

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'Yani 4 pozisyon var böyle bomboş atmadı kimse Arda'ya. Yazık Real seni hak etmiyor, Arda Güler.'

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'Real Madrid gerçekleri.

Brahim Diaz’dan daha beteri var.

Rodrygo, mecbur kalmadıkça hiçbir maçta Arda Güler’e pas atmıyor. Bu durum o kadar bariz ki, görmemek neredeyse imkansız.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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