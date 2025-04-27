Sebep Kıskançlık mı? Brahim'in Arda'ya Atmadığı Paslara İnanamayacaksınız
İspanya Kral Kupası finalinin Real Madrid için mutsuz sonla bitmesinde Brahim Diaz'ın büyük payı var. 25 yaşındaki oyuncu, uzatmalara kalan karşılaşmada skorda 2-2'lik beraberlik varken Arda'yı iki pozisyonda resmen görmezden geldi. Milli futbolcu, bomboşken yok sayıldı.
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