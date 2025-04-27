Trabzonspor'un Başarısı Sonrası Milli Takımda Sabri Sarıoğlu Dönemi Sona Erdi
Gazeteci Fatih Doğan’ın aktardığı bilgiye göre, U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu'nun görevine son verildi. Geçtiğimiz haftalarda da Sarıoğlu'nun görevden alınacağına yönelik iddialar gündeme gelmiş, ancak genç teknik adam katıldığı bir programda bu söylentileri yalanlamıştı.
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Fatih Doğan'ın haberi 👇
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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg'u elemiş, rakibi Barcelona olmuştu
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