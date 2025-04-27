Trabzonspor'un Başarısı Sonrası Milli Takımda Sabri Sarıoğlu Dönemi Sona Erdi

'Sabri Sarıoğlu Milli takımda sorumlu olduğu alandaki seçimlerinden dolayı eleştiriliyordu.

Trabzonspor U19 takının finali gören başarısı ortadayken Milli takım aritmetiğinde hiç yer bulamamış olması nedeniyle hocanın görevine son verildi.

Aslımda bu tezat ve oyuncu seçimi noktasındaki isabetsizliği nedeniyle görevden alınmadan istifa etmesi daha yakışan olurdu… Ama maalesef biz de böyle bir kültür yok…'