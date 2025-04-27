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Trabzonspor'un Başarısı Sonrası Milli Takımda Sabri Sarıoğlu Dönemi Sona Erdi

Trabzonspor'un Başarısı Sonrası Milli Takımda Sabri Sarıoğlu Dönemi Sona Erdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 15:47

Gazeteci Fatih Doğan’ın aktardığı bilgiye göre, U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu'nun görevine son verildi. Geçtiğimiz haftalarda da Sarıoğlu'nun görevden alınacağına yönelik iddialar gündeme gelmiş, ancak genç teknik adam katıldığı bir programda bu söylentileri yalanlamıştı.

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Fatih Doğan'ın haberi 👇

Fatih Doğan'ın haberi 👇
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'Sabri Sarıoğlu Milli takımda sorumlu olduğu alandaki  seçimlerinden dolayı eleştiriliyordu. 

Trabzonspor U19 takının finali gören başarısı ortadayken  Milli takım aritmetiğinde hiç yer bulamamış olması nedeniyle hocanın görevine son verildi. 

Aslımda bu tezat ve oyuncu seçimi noktasındaki isabetsizliği nedeniyle görevden alınmadan istifa etmesi daha yakışan olurdu… Ama maalesef biz de böyle bir kültür yok…'

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Trabzonspor ile Barcelona arasında oynanacak şampiyonluk mücadelesi 28 Nisan Pazartesi günü saat 19'da başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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