Icardi'den Wanda Nara'nın Sinirleriyle Oynayacak Paylaşım
Galatasaray taraftarının sahalara dönüşünü dört gözle beklediği Mauro Icardi, hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu günler yaşıyor. Yaklaşık 4 aydır süren sakatlığını kısa süre önce tamamen atlattığını açıklayan Arjantinli yıldız, bir yandan antrenmanlarını sürdürürken bir yandan da kalbini dolduran aşkı gözler önüne serdi. 31 yaşındaki golcü, yeni hayat arkadaşı China Suarez'e olan sevgisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kez daha ilan etti.
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Resmi olarak boşandılar
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China Suarez'e "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... " dedi
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