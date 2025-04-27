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Icardi'den Wanda Nara'nın Sinirleriyle Oynayacak Paylaşım

Icardi'den Wanda Nara'nın Sinirleriyle Oynayacak Paylaşım

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 11:34

Galatasaray taraftarının sahalara dönüşünü dört gözle beklediği Mauro Icardi, hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu günler yaşıyor. Yaklaşık 4 aydır süren sakatlığını kısa süre önce tamamen atlattığını açıklayan Arjantinli yıldız, bir yandan antrenmanlarını sürdürürken bir yandan da kalbini dolduran aşkı gözler önüne serdi. 31 yaşındaki golcü, yeni hayat arkadaşı China Suarez'e olan sevgisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kez daha ilan etti.

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Resmi olarak boşandılar

Resmi olarak boşandılar

2024 yazında olaylı bir şekilde birlikteliklerini sonlandırma kararı alan Icardi ve Nara, geçtiğimiz günlerde resmi olarak da evliliklerini bitirmişti. Milano Mahkemesi, çiftin ayrılığını onaylamıştı ama mal paylaşımı ve çocukların velayetleri konusundaki hukuki sürecin ülkeleri Arjantin'de devam edeceği öğrenilmişti.

China Suarez'e "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... " dedi

China Suarez'e "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... " dedi

Sakatlığı dolayısıyla bir süredir Galatasaray'dan uzak kalan Icardi, bu dönemde oldukça aktif olduğu sosyal medyada yeni bir aşk paylaşımına imza attı. Yeni hayat arkadaşı China Suarez'e sarıldığı fotoğrafı yayınlayan yıldız futbolcu, fotoğrafın altına da “Keşke seninle daha önce tanışsaydım... Hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için”  notunu düştü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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