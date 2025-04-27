Barcelona'nın Eski Yıldızı Pique Galatasaray'ı Örnek Aldı
Barcelona'nın tarihi başarılarında önemli katkısı bulunan eski futbolcu Gerrard Pique, İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'e karşı alınan final galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Akıllara Galatasaray geldi.
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Galatasaray, Trabzonspor galibiyetinin ardından bu paylaşımı yapmıştı 👇
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Pique de aynısını dedi 👇
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