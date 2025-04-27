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Barcelona'nın Eski Yıldızı Pique Galatasaray'ı Örnek Aldı

Barcelona'nın Eski Yıldızı Pique Galatasaray'ı Örnek Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 10:51

Barcelona'nın tarihi başarılarında önemli katkısı bulunan eski futbolcu Gerrard Pique, İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'e karşı alınan final galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Akıllara Galatasaray geldi.

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Galatasaray, Trabzonspor galibiyetinin ardından bu paylaşımı yapmıştı 👇

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetinin ardından bu paylaşımı yapmıştı 👇
twitter.com

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, zorlu mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrılmıştı.

Karşılaşmaya Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın golle sonuçlanan pozisyonun öncesinde ceza sahası içine çevirdiği topun dışarı çıkıp çıkmadığı damga vurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımında 'İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR!' demişti.

Pique de aynısını dedi 👇

Pique de aynısını dedi 👇
twitter.com

İspanyol oyuncu, 3-2'lik Madrid zaferi sonrası 'Sonunda iyiler her zaman kazanır.' yorumunda bulundu. Madrid, karşılaşmadan önce final maçının hakem Ricardo De Burgos'a verilmesine tepki göstermişti. Hatta Real Madrid'in televizyon kanalında hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğu, adil bir yönetimi olmadığı ifade edilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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