Barcelona'nın Eski Yıldızı Pique Galatasaray'ı Örnek Aldı

İspanyol oyuncu, 3-2'lik Madrid zaferi sonrası 'Sonunda iyiler her zaman kazanır.' yorumunda bulundu. Madrid, karşılaşmadan önce final maçının hakem Ricardo De Burgos'a verilmesine tepki göstermişti. Hatta Real Madrid'in televizyon kanalında hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğu, adil bir yönetimi olmadığı ifade edilmişti.