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Zehra Güneş Maç Biter Bitmez Kupa Sevincini Babasıyla Yaşadı

Zehra Güneş Maç Biter Bitmez Kupa Sevincini Babasıyla Yaşadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 21:45

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank'ta takım kaptanı Zehra Güneş, kupa sevincini babasıyla yaşadı. Milli yıldız, maçın bitimiyle soluğu babasının yanında aldı, duygusal anlar yaşandı.

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İşte o anlar 👇

Sevinçten gözyaşlarına boğulan Güneş, duygularını da şu sözlerle ifade etti 👇

Sevinçten gözyaşlarına boğulan Güneş, duygularını da şu sözlerle ifade etti 👇

'Tek diyebileceğim şu an çok duygusalım. 12 yaşımdan beri formasını giydiğim Vakıfbank'ın ilk kaptanlık sezonunda çok önemli bir kupayı kaldırmak ve müzemize götürmek benim için çok duygusal.

Size bütün benliğimle söyleyebilirim ki buradaki kızların hepsi çok çok daha iyilerini hak ediyor. Hepsi mükemmel. Onların kaptanı olmak, takım arkadaşı olmak çok eğlenceli çok güzel bir şey.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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