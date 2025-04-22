Zehra Güneş Maç Biter Bitmez Kupa Sevincini Babasıyla Yaşadı
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank'ta takım kaptanı Zehra Güneş, kupa sevincini babasıyla yaşadı. Milli yıldız, maçın bitimiyle soluğu babasının yanında aldı, duygusal anlar yaşandı.
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İşte o anlar 👇
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Sevinçten gözyaşlarına boğulan Güneş, duygularını da şu sözlerle ifade etti 👇
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