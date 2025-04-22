Zehra Güneş Maç Biter Bitmez Kupa Sevincini Babasıyla Yaşadı

'Tek diyebileceğim şu an çok duygusalım. 12 yaşımdan beri formasını giydiğim Vakıfbank'ın ilk kaptanlık sezonunda çok önemli bir kupayı kaldırmak ve müzemize götürmek benim için çok duygusal.

Size bütün benliğimle söyleyebilirim ki buradaki kızların hepsi çok çok daha iyilerini hak ediyor. Hepsi mükemmel. Onların kaptanı olmak, takım arkadaşı olmak çok eğlenceli çok güzel bir şey.'