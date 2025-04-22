onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
TVF'nin Trabzonspor Kararına Taraftarlar Ne Diyor?

TVF'nin Trabzonspor Kararına Taraftarlar Ne Diyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 18:54

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için Trabzonspor'a Sultanlar Ligi'ne katılım daveti göndermesi sosyal medyada voleybol dünyasının ana gündemi oldu. Voleybolu yakından takip edenlerin bir kısmı karara tepki gösterirken bir kısmı destek verdi.

Haberin detaylarını bu içeriğimizde vermiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki taraftarların bu karar karşısındaki yorumları nasıl? İşte sosyal medyada öne çıkan yorumlardan birkaçı 👇

Peki taraftarların bu karar karşısındaki yorumları nasıl? İşte sosyal medyada öne çıkan yorumlardan birkaçı 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın