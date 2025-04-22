TVF'nin Trabzonspor Kararına Taraftarlar Ne Diyor?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için Trabzonspor'a Sultanlar Ligi'ne katılım daveti göndermesi sosyal medyada voleybol dünyasının ana gündemi oldu. Voleybolu yakından takip edenlerin bir kısmı karara tepki gösterirken bir kısmı destek verdi.
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Peki taraftarların bu karar karşısındaki yorumları nasıl? İşte sosyal medyada öne çıkan yorumlardan birkaçı 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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