Simge, Hande'nin Ayrılığına Dayanamadı: Bir Devir Bitti Gibi Hissediyorum
Eczacıbaşı ve Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın ve Simge Aköz, Galatasaray mücadelesinin ardından birlikte röportaj verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Baladın'ın takımdan ayrılıyor oluşu en yakın arkadaşı Aköz'ü hüzne boğdu.
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Eczacıbaşı, Galatasaray'ı yenerek sezonu üçüncü sırada noktaladı
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Hande ve Boskovic'e veda vakti geldi, maç sonunda gözyaşları sel oldu
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