Simge, Hande'nin Ayrılığına Dayanamadı: Bir Devir Bitti Gibi Hissediyorum

Sultanlar Ligi'nde üçüncü ve dördüncünün belirlendiği play-off etabında Eczacıbaşı ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı, ikinci maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezonun üçüncüsü oldu. Turuncu-beyazlılar, bu sonuçla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.