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Simge, Hande'nin Ayrılığına Dayanamadı: Bir Devir Bitti Gibi Hissediyorum

Simge, Hande'nin Ayrılığına Dayanamadı: Bir Devir Bitti Gibi Hissediyorum

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 17:51

Eczacıbaşı ve Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın ve Simge Aköz, Galatasaray mücadelesinin ardından birlikte röportaj verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Baladın'ın takımdan ayrılıyor oluşu en yakın arkadaşı Aköz'ü hüzne boğdu.

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Eczacıbaşı, Galatasaray'ı yenerek sezonu üçüncü sırada noktaladı

Eczacıbaşı, Galatasaray'ı yenerek sezonu üçüncü sırada noktaladı

Sultanlar Ligi'nde üçüncü ve dördüncünün belirlendiği play-off etabında Eczacıbaşı ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı, ikinci maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezonun üçüncüsü oldu. Turuncu-beyazlılar, bu sonuçla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Hande ve Boskovic'e veda vakti geldi, maç sonunda gözyaşları sel oldu

Hande ve Boskovic'e veda vakti geldi, maç sonunda gözyaşları sel oldu

Galatasaray maçıyla Tijana Boskovic 10, Hande Baladın da 15 yıllık Eczacıbaşı kariyerine nokta koydu. Takımın yıldızları, mücadelenin sonunda arkadaşlarına veda etti. Baladın'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği açıklanmıştı. Boskovic'in de Vakıfbank'la anlaştığı iddia edilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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