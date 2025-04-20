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Sultanlar Ligi'nden Üç Takım Çinli Yıldızın Peşinde

Sultanlar Ligi'nden Üç Takım Çinli Yıldızın Peşinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 11:27

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle birlikte transfer söylentileri iyice alevlendi. Yeni sezona iddialı girmek isteyen kulüpler, gözünü dünya voleybolunun parlayan yıldızlarına dikti. Bu isimlerden biri de Çin’in başarılı oyuncusu Li Yingying. 25 yaşındaki smaçör, Türkiye’den üç farklı kulüpten teklif aldı. (Voleybolun Sesi)

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Eczacıbaşı, Galatasaray ve Göztepe Yingying'yi kadrosuna katmak istiyor

Eczacıbaşı, Galatasaray ve Göztepe Yingying'yi kadrosuna katmak istiyor

2015 yılından bu yana kariyerine başladığı Çin’in Tianjin Bohai Bank takımında forma giyen Li Yingying için Türkiye’den üç kulüp devreye girdi. Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Daikin gibi ligdeki güçlü ekiplerin yanı sıra, bu sezon Sultanlar Ligi’ne dönen Papara Göztepe'nin de Çinli yıldızı takıma kazandırmak için çalışmalara başladığı aktarıldı, ilk teklifler iletildi.

Uzun süredir gündemdeydi

Uzun süredir gündemdeydi

Türk kulüpleri, aslında Li Yingying’i uzun zamandır radarına almış durumdaydı. Ancak oyuncu, geçmiş yıllarda yurt dışına çıkma konusunda hem ailesi hem de kişisel tereddütleri nedeniyle gelen teklifleri geri çevirmişti.

Çok yönlü olması dikkat çekici

Çok yönlü olması dikkat çekici

2000 doğumlu olan Yingying, hem smaçör hem de pasör çaprazı pozisyonlarında oynayabiliyor. Sadece Çin liginde değil, milli takımda da sergilediği performansla adından söz ettiren yıldız, teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla Avrupa kulüplerinin radarında.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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