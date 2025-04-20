Sultanlar Ligi'nden Üç Takım Çinli Yıldızın Peşinde

2015 yılından bu yana kariyerine başladığı Çin’in Tianjin Bohai Bank takımında forma giyen Li Yingying için Türkiye’den üç kulüp devreye girdi. Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Daikin gibi ligdeki güçlü ekiplerin yanı sıra, bu sezon Sultanlar Ligi’ne dönen Papara Göztepe'nin de Çinli yıldızı takıma kazandırmak için çalışmalara başladığı aktarıldı, ilk teklifler iletildi.