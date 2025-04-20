Sultanlar Ligi'nden Üç Takım Çinli Yıldızın Peşinde
Sultanlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle birlikte transfer söylentileri iyice alevlendi. Yeni sezona iddialı girmek isteyen kulüpler, gözünü dünya voleybolunun parlayan yıldızlarına dikti. Bu isimlerden biri de Çin’in başarılı oyuncusu Li Yingying. 25 yaşındaki smaçör, Türkiye’den üç farklı kulüpten teklif aldı. (Voleybolun Sesi)
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Eczacıbaşı, Galatasaray ve Göztepe Yingying'yi kadrosuna katmak istiyor
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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