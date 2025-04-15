Sakatlığını Atlattı: Icardi Aylar Sonra İlk Kez Sahada
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Mauro Icardi, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin sonuna gelen Arjantinli yıldız, tam anlamıyla bireysel çalışmalara başladı, sahaya ayak bastı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"4 ay sonra sahalara geri döndüm!" dedi
Futbolsevelerin Icardi'nin paylaşımına yaptığı yorumlardan birkaçı 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın