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Sakatlığını Atlattı: Icardi Aylar Sonra İlk Kez Sahada

Sakatlığını Atlattı: Icardi Aylar Sonra İlk Kez Sahada

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 18:14

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Mauro Icardi, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin sonuna gelen Arjantinli yıldız, tam anlamıyla bireysel çalışmalara başladı, sahaya ayak bastı.

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Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber geldi

Icardi'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber geldi

7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve menisküs hasarı yaşayan Icardi, sezonu kapatmıştı. Yıldız golcü, Galatasaray taraftarını büyük üzüntüye sürükleyen sakatlığını atlattığını açıkladı.

"4 ay sonra sahalara geri döndüm!" dedi

"4 ay sonra sahalara geri döndüm!" dedi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, geri dönüş mesajı verdi.

Futbolsevelerin Icardi'nin paylaşımına yaptığı yorumlardan birkaçı 👇🏻

Futbolsevelerin Icardi'nin paylaşımına yaptığı yorumlardan birkaçı 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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