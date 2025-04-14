Galatasaray'ı Eleyerek Finale Çıkan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray maçının ardından sosyal medyada Sultanlar Ligi'nde play-off finaline yükselme başarısını bir kenara bırakarak, yıldız oyuncuların performansındaki düşüşü eleştirdi. Sarı-lacivertliler, hem oynanan oyundan hem de kulübün yönetim biçiminden memnun olmadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galibiyet gelse de mücadele memnun etmedi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mücadeleye dair sosyal medyada öne çıkan paylaşımları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın