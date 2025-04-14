onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Galatasaray'ı Eleyerek Finale Çıkan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Galatasaray'ı Eleyerek Finale Çıkan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 23:44

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray maçının ardından sosyal medyada Sultanlar Ligi'nde play-off finaline yükselme başarısını bir kenara bırakarak, yıldız oyuncuların performansındaki düşüşü eleştirdi. Sarı-lacivertliler, hem oynanan oyundan hem de kulübün yönetim biçiminden memnun olmadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galibiyet gelse de mücadele memnun etmedi

Galibiyet gelse de mücadele memnun etmedi

Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ederek seride 2-1’lik üstünlük sağlayan ve finale yükselen Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ile eşleşti. Ancak finale çıkan Sarı Melekler, performanslarıyla taraftarlarından geçer not alamadı.

Mücadeleye dair sosyal medyada öne çıkan paylaşımları 👇

Mücadeleye dair sosyal medyada öne çıkan paylaşımları 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın