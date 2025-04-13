Manchester City'nin Stadyumunda Satılan Menü Fiyatıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu
Premier Lig devi Manchester City’nin stadyumu Etihad'da satılan yemek, fiyatıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 14 sterline satışa sunulan iki kişilik menü, hem futbolseverlerin hem de ekonomi gündemini takip eden kullanıcıların ilgisini çekti.
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Bir futbol tutkunuysanız karşılaşmalar sadece saha içi mücadeleyle değil, aynı zamanda maç günü yaşadığınız deneyimiyle de unutulmaz oluyor.
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Ancak bu deneyim, bazı ülkelerde taraftarlar için ciddi bir ekonomik yük anlamına da gelebiliyor.
Manchester City'nin evi Etihad Stadyumu'nda satılan bir menü de fiyatıyla sosyal medyanın gündeminde. Fakat pahalılık açısından değil.
Fiyata gelen yorumlardan birkaçı 👇
"New Jersey East Rutherford'da bu menü size rahatlıkla 45 dolara patlardı"
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"ABD’de herhangi bir büyük spor etkinliğinde bu menü size 47.99 dolara mal olurdu."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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