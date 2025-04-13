Manchester City'nin Stadyumunda Satılan Menü Fiyatıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu

X'te @SportScran hesabından paylaşılan yemek görseline 'İki kişilik biftek ve patates kızartması 14 sterlin' bilgisi düşüldü. Paylaşım kısa sürede dünyada viral oldu. Fiyat, Türk futbolseverlerin de ilgisini çekti. 13 Nisan güncel kur verilerine göre, Türkiye'de 1 sterlin = 49,67 lira. 14 sterlin ise 695,35 lira ediyor.