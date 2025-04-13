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Manchester City'nin Stadyumunda Satılan Menü Fiyatıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu

Manchester City'nin Stadyumunda Satılan Menü Fiyatıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.04.2025 - 10:50

Premier Lig devi Manchester City’nin stadyumu Etihad'da satılan yemek, fiyatıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 14 sterline satışa sunulan iki kişilik menü, hem futbolseverlerin hem de ekonomi gündemini takip eden kullanıcıların ilgisini çekti.

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Bir futbol tutkunuysanız karşılaşmalar sadece saha içi mücadeleyle değil, aynı zamanda maç günü yaşadığınız deneyimiyle de unutulmaz oluyor.

Bir futbol tutkunuysanız karşılaşmalar sadece saha içi mücadeleyle değil, aynı zamanda maç günü yaşadığınız deneyimiyle de unutulmaz oluyor.

Evden dışarı adım attıktan sonra her saniye artan heyecan, insanı tatlı bir telaşa sürüklüyor.

Ancak bu deneyim, bazı ülkelerde taraftarlar için ciddi bir ekonomik yük anlamına da gelebiliyor.

Ancak bu deneyim, bazı ülkelerde taraftarlar için ciddi bir ekonomik yük anlamına da gelebiliyor.

Maç bileti fiyatları, stat içi yiyecek-içecek ürünleri ve lisanslı ürünlerin fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.

Manchester City'nin evi Etihad Stadyumu'nda satılan bir menü de fiyatıyla sosyal medyanın gündeminde. Fakat pahalılık açısından değil.

Manchester City'nin evi Etihad Stadyumu'nda satılan bir menü de fiyatıyla sosyal medyanın gündeminde. Fakat pahalılık açısından değil.
twitter.com

X'te @SportScran hesabından paylaşılan yemek görseline 'İki kişilik biftek ve patates kızartması 14 sterlin' bilgisi düşüldü. Paylaşım kısa sürede dünyada viral oldu. Fiyat, Türk futbolseverlerin de ilgisini çekti. 13 Nisan güncel kur verilerine göre, Türkiye'de 1 sterlin = 49,67 lira. 14 sterlin ise 695,35 lira ediyor.

Fiyata gelen yorumlardan birkaçı 👇

Fiyata gelen yorumlardan birkaçı 👇
twitter.com

"New Jersey East Rutherford'da bu menü size rahatlıkla 45 dolara patlardı"

"New Jersey East Rutherford'da bu menü size rahatlıkla 45 dolara patlardı"
twitter.com
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twitter.com

"ABD’de herhangi bir büyük spor etkinliğinde bu menü size 47.99 dolara mal olurdu."

"ABD’de herhangi bir büyük spor etkinliğinde bu menü size 47.99 dolara mal olurdu."
twitter.com
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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