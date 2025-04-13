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Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun Burun Sıkmasına Küfürlü Yorum

Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun Burun Sıkmasına Küfürlü Yorum

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.04.2025 - 09:50

Süper Lig ve alt liglerde onlarca takım çalıştıran Yılmaz Vural, her fırsatta Fenerbahçe'den bir şans istese de şu ana kadar kendisine olumlu bir geri dönüş olmadı, olmayacak gibi de. Ekol TV'ye konuk olan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile de başarılı olamadığını ifade ederken geçtiğimiz günlerde derbiye damga vuran, tüm dünyanın konuştuğu olaya değindi.

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Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek bir üst tura çıkmış, maç sonunda Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek bir üst tura çıkmış, maç sonunda Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye Kupası'nın çeyrek final ayağında Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, yarı final bileti 2-1'lik skorla Galatasaray'ın olmuştu. 90 dakikanın bitiminde ise sahadaki oyunu ve skoru unutturan bir olay yaşanmıştı. Mourinho, yenilginin ardından Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. PFDK, Portekizli çalıştırıcıya üç maç ceza vermişti.

Yılmaz Vural'dan yorum geldi.

Yılmaz Vural'dan yorum geldi.

Ekol TV'ye konuk olan 72 yaşındaki teknik direktör, derbide yaşanan olayın başrolünde kendisi olsa ne tepki vereceğini açıklarken Türk takımlarının başında yerli bir ismin olması gerektiğini vurguladı.

"Mourinho o hareketi bana yapsaydı...!" 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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