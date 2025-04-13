Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun Burun Sıkmasına Küfürlü Yorum

Süper Lig ve alt liglerde onlarca takım çalıştıran Yılmaz Vural, her fırsatta Fenerbahçe'den bir şans istese de şu ana kadar kendisine olumlu bir geri dönüş olmadı, olmayacak gibi de. Ekol TV'ye konuk olan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile de başarılı olamadığını ifade ederken geçtiğimiz günlerde derbiye damga vuran, tüm dünyanın konuştuğu olaya değindi.