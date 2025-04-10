Beşiktaş Taraftarından Rafa Silva'ya Davinson Sanchez Hatırası
Beşiktaş Taraftarından Rafa Silva'ya Davinson Sanchez Hatırası
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya Galatasaraylı Davinson Sanchez'i çalımlayıp attığı gol anı hediye edildi. 31 yaşındaki oyuncunun derbi performansı alkış toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, 2-1'lik skorla Galatasaray'ın bu sezonki yenilmezlik serisine son vermişti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın