Beşiktaş Taraftarından Rafa Silva'ya Davinson Sanchez Hatırası

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın tek golü Lucas Torreira'dan gelmişti. Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.