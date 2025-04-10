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Beşiktaş Taraftarından Rafa Silva'ya Davinson Sanchez Hatırası

Beşiktaş Taraftarından Rafa Silva'ya Davinson Sanchez Hatırası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 15:47

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya Galatasaraylı Davinson Sanchez'i çalımlayıp attığı gol anı hediye edildi. 31 yaşındaki oyuncunun derbi performansı alkış toplamıştı.

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İşte o anlar 👇

Beşiktaş, 2-1'lik skorla Galatasaray'ın bu sezonki yenilmezlik serisine son vermişti

Beşiktaş, 2-1'lik skorla Galatasaray'ın bu sezonki yenilmezlik serisine son vermişti

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın tek golü Lucas Torreira'dan gelmişti. Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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