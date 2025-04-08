Eski Kaleci Canlı Yayında Sunucunun Hayatını Kurtardı

Bir dönem Dinamo Zagreb’in kalesini koruyan Ivan Kelava, konuk olduğu canlı yayın sırasında yaşanan tehlikeye adeta sahadaymış gibi müdahale etti. 37 yaşındaki eski file bekçisi, rüzgar nedeniyle devrilen büyük bir ışık ekipmanının sunucuya çarpmasını önledi.