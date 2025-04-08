Eski Kaleci Canlı Yayında Sunucunun Hayatını Kurtardı
Eski Kaleci Canlı Yayında Sunucunun Hayatını Kurtardı
Bir dönem Dinamo Zagreb’in kalesini koruyan Ivan Kelava, konuk olduğu canlı yayın sırasında yaşanan tehlikeye adeta sahadaymış gibi müdahale etti. 37 yaşındaki eski file bekçisi, rüzgar nedeniyle devrilen büyük bir ışık ekipmanının sunucuya çarpmasını önledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte sosyal medyada büyük ilgi gören anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaya dair yapılan yorumlardan birkaçı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın