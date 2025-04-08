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Eski Kaleci Canlı Yayında Sunucunun Hayatını Kurtardı

Eski Kaleci Canlı Yayında Sunucunun Hayatını Kurtardı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 20:37

Bir dönem Dinamo Zagreb’in kalesini koruyan Ivan Kelava, konuk olduğu canlı yayın sırasında yaşanan tehlikeye adeta sahadaymış gibi müdahale etti. 37 yaşındaki eski file bekçisi, rüzgar nedeniyle devrilen büyük bir ışık ekipmanının sunucuya çarpmasını önledi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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