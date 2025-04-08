Fenerbahçe'nin Yıllık Maaş Gideri Sosyal Medyada Gündem Oldu

3 Haziran 2018'den bu yana Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'un taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatamaması her geçen gün sarı-lacivertli futbolseverler arasında tartışılan bir konu. Defalarca yeniden kurulan kadrolara, teknik adam değişikliklerine rağmen yakalanamayan başarının bir taraftan da maddi boyutu var. Futbol Arena'ya konuşan, kulübe yakınlığı ile bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu, takımın maaş bütçesini paylaştı, konu sosyal medyada büyük ses getirdi.