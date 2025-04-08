onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Yıllık Maaş Gideri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenerbahçe'nin Yıllık Maaş Gideri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 17:45

3 Haziran 2018'den bu yana Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'un taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatamaması her geçen gün sarı-lacivertli futbolseverler arasında tartışılan bir konu. Defalarca yeniden kurulan kadrolara, teknik adam değişikliklerine rağmen yakalanamayan başarının bir taraftan da maddi boyutu var. Futbol Arena'ya konuşan, kulübe yakınlığı ile bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu, takımın maaş bütçesini paylaştı, konu sosyal medyada büyük ses getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Aylık 10 milyon euro maaş gideri var. Yıllık 120 milyon euro ediyor" 👇

Hamzaoğlu'nun paylaştığı ekonomik gündem futbolseverlerde şaşkınlık yarattı 👇

Hamzaoğlu'nun paylaştığı ekonomik gündem futbolseverlerde şaşkınlık yarattı 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın