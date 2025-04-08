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Galatasaraylı Morata'nın Eşi Campello'dan Ayrılık İtirafı

Galatasaraylı Morata'nın Eşi Campello'dan Ayrılık İtirafı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 16:53

Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Alvaro Morata'nın transferi, dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluğa ulaşan golcü oyuncunun yüksek maaşı ve özel hayatı bir süre gündemden düşmemişti. Özellikle eşi Alice Campello olan inişli çıkışlı birlikteliği merak konusu olmuştu. Campello, Verissimo'ya verdiği röportajda yaşananları ilk kez anlattı.

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7 yıllık birliktelik geçtiğimiz yaz sonlanmıştı, yılbaşında yeniden bir araya geldiler

7 yıllık birliktelik geçtiğimiz yaz sonlanmıştı, yılbaşında yeniden bir araya geldiler

Dünyanın dev kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcu Morata, 2017'nin sonuna doğru o dönem manken Alice Campello ile evlilik hayatına adım atmıştı. Mutluluklarıyla dikkat çeken ve dört çocuğu bulunan çift, EURO 2024 sonrası sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Kararın sebebi bilinmezken 2025'in ilk ayında birbirlerine bir şans daha verdiklerini açıklamışlardı.

Alice Campello, "olgunlaşmamıştık " diyerek öz eleştiri yaptı

Alice Campello, "olgunlaşmamıştık " diyerek öz eleştiri yaptı

İtalya'nın en çok izlenen programlarından biri olan Verissimo'ya konuşan Campello, ayrılığın perde arkasını şöyle anlattı: 'Çok gençtik ve birçok şeyi çok hızlı deneyimledik. 4 çocuğumuz vardı, sonra Avrupa Şampiyonası vardı, o da iyi sonuçlandı ama duygusal açıdan yine de zor bir denemdi. Bir araya gelen birçok faktör vardı ve bunları iyi yönetemedik, olgunlaşmamıştık ve çok dürtüseldik. İkimiz de çok olumsuz bir dönemdeydik ve kendinizden memnun olmadığınızda ilişkiye olumlu hiçbir şey getiremezsiniz.'

"Bu kararı nasıl verdik bilmiyorum" dedi

"Bu kararı nasıl verdik bilmiyorum" dedi

'Yıllar boyunca birlikte inşa edilen her şey adına, ama her şeyden önce sevgi adına yeniden düşünmemeye karar verdik. Kocam için ölürüm, o hayatımın aşkı, onun için her şeyi yaparım. Morata ile ayrılmamız hayatımızın en büyük hatasıydı. Bunu sürekli söylüyoruz. Bu kararı nasıl verdik bilmiyorum. Bu karar ikimize de çok şey öğretti çünkü birbirimiz olmadan yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anladık.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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