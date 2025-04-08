Galatasaraylı Morata'nın Eşi Campello'dan Ayrılık İtirafı

İtalya'nın en çok izlenen programlarından biri olan Verissimo'ya konuşan Campello, ayrılığın perde arkasını şöyle anlattı: 'Çok gençtik ve birçok şeyi çok hızlı deneyimledik. 4 çocuğumuz vardı, sonra Avrupa Şampiyonası vardı, o da iyi sonuçlandı ama duygusal açıdan yine de zor bir denemdi. Bir araya gelen birçok faktör vardı ve bunları iyi yönetemedik, olgunlaşmamıştık ve çok dürtüseldik. İkimiz de çok olumsuz bir dönemdeydik ve kendinizden memnun olmadığınızda ilişkiye olumlu hiçbir şey getiremezsiniz.'