Galatasaraylı Morata'nın Eşi Campello'dan Ayrılık İtirafı
Galatasaraylı Morata'nın Eşi Campello'dan Ayrılık İtirafı
Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Alvaro Morata'nın transferi, dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluğa ulaşan golcü oyuncunun yüksek maaşı ve özel hayatı bir süre gündemden düşmemişti. Özellikle eşi Alice Campello olan inişli çıkışlı birlikteliği merak konusu olmuştu. Campello, Verissimo'ya verdiği röportajda yaşananları ilk kez anlattı.
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7 yıllık birliktelik geçtiğimiz yaz sonlanmıştı, yılbaşında yeniden bir araya geldiler
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Alice Campello, "olgunlaşmamıştık " diyerek öz eleştiri yaptı
"Bu kararı nasıl verdik bilmiyorum" dedi
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