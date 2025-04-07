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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 16:33

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan derbiler vardı. Beşiktaş, Galatasaray'a ligde ilk mağlubiyetini yaşatırken Okan Buruk ve öğrencileri, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ise ligde Trabzonspor'u 4-1'le geçerek şampiyonluk yarışında puan farkını üçe indirdi. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Yıllar geçse de unutulmayacak maalesef

1. Yıllar geçse de unutulmayacak maalesef
twitter.com

2. Tam böyleydi 😂

3. 😂😂

3. 😂😂
twitter.com

4. Karaman FK Ronaldo'yu, Denizlispor da Messi'yi transfer ettiğini açıkladı 👎1 Nisan şakası

4. Karaman FK Ronaldo'yu, Denizlispor da Messi'yi transfer ettiğini açıkladı 👎1 Nisan şakası
twitter.com

5. Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finalde!

5. Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finalde!
twitter.com
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6. Türkiye Kupası maçları...

6. Türkiye Kupası maçları...
twitter.com

7. İstikrar önemli

7. İstikrar önemli
twitter.com

8. İlham kaynağı olabilir 😁

8. İlham kaynağı olabilir 😁
twitter.com

9. Fanatikler anladı

9. Fanatikler anladı
twitter.com

10. Her Trabzonspor maçında bir olayı var 😄

10. Her Trabzonspor maçında bir olayı var 😄
twitter.com
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11. Etkisini gösterdi 🚀

12. İşi çözdü 😂

12. İşi çözdü 😂
twitter.com

13. Beşiktaş günlerini hatırlattı

13. Beşiktaş günlerini hatırlattı
twitter.com

14. Sizce kim şampiyon olur?

14. Sizce kim şampiyon olur?
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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