Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan derbiler vardı. Beşiktaş, Galatasaray'a ligde ilk mağlubiyetini yaşatırken Okan Buruk ve öğrencileri, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ise ligde Trabzonspor'u 4-1'le geçerek şampiyonluk yarışında puan farkını üçe indirdi. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Yıllar geçse de unutulmayacak maalesef
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3. 😂😂
4. Karaman FK Ronaldo'yu, Denizlispor da Messi'yi transfer ettiğini açıkladı 👎1 Nisan şakası
5. Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finalde!
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6. Türkiye Kupası maçları...
7. İstikrar önemli
8. İlham kaynağı olabilir 😁
9. Fanatikler anladı
10. Her Trabzonspor maçında bir olayı var 😄
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12. İşi çözdü 😂
13. Beşiktaş günlerini hatırlattı
14. Sizce kim şampiyon olur?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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