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İlkin Aydın'dan TRT Dizisi Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat Paylaşımı

İlkin Aydın'dan TRT Dizisi Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 10:09

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Instagram hesabından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılan başarılı oyuncu Aybüke Pusat ile ilgili paylaşım yaptı. Aydın, Pusat için hazırlanan bir TikTok videosunu yayınladı.

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İlkin Aydın'ın Aybüke Pusat paylaşımı 👇

Boykot çağrısı sonrası işine son verilmişti.

Boykot çağrısı sonrası işine son verilmişti.

TRT'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Teşkilat'ta başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan Aybüke Pusat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin bazı markalar hakkında başlattığı boykot kampanyasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek vermişti. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat'ın paylaşımı dair şu açıklamayı yapmıştı:

“Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”

Sevgilisi Furkan Andıç da kadrodan çıkarılmıştı.

Sevgilisi Furkan Andıç da kadrodan çıkarılmıştı.

Birsen Altuntaş, 'Yanındayım gülüm” paylaşımıyla sevgilisi Pusat'a destek veren  Furkan Andıç'ın da TRT tabii’nin Muhabir dizisinden çıkarıldığını duyurmuştu. Altuntaş, 'Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.' demişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Abdulaziz Cerad

Bir topa eliyle vurup milyonlar götürdü diye kendini kanaat önderi falan zannediyor bu da. Takımdan şutlanma vakti gelmiş, yakında güzel haberlerini alırız.