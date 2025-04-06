TRT'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Teşkilat'ta başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan Aybüke Pusat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin bazı markalar hakkında başlattığı boykot kampanyasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek vermişti. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat'ın paylaşımı dair şu açıklamayı yapmıştı:

“Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”