İlkin Aydın'dan TRT Dizisi Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat Paylaşımı
İlkin Aydın'dan TRT Dizisi Teşkilat'ın Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat Paylaşımı
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İlkin Aydın'ın Aybüke Pusat paylaşımı 👇
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Boykot çağrısı sonrası işine son verilmişti.
Sevgilisi Furkan Andıç da kadrodan çıkarılmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Bir topa eliyle vurup milyonlar götürdü diye kendini kanaat önderi falan zannediyor bu da. Takımdan şutlanma vakti gelmiş, yakında güzel haberlerini alırız.