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Melissa Vargas Maç Sonunda Gözyaşlarını Tutamadı

Melissa Vargas Maç Sonunda Gözyaşlarını Tutamadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 08:40

Fenerbahçe Kadın ve A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Melissa Vargas, şampiyonlukla sonuçlanan maçın ardından taraftarlarının yaptığı tezahüratlara karşın gözyaşlarını tutamadı.

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Kupa Volley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana oldu.

Kupa Volley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana oldu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek üst üste ikinci, toplamda ise beşinci kez bu kupayı müzesine götürdü. İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan maçın setleri 26-24, 25-22, 28-26'lik skorlarla tamamlandı.

Final maçının en iyisi Melissa Vargas seçildi.

Final maçının en iyisi Melissa Vargas seçildi.

26 sayıyla finale damga vuran sarı-lacivertli kulübün yıldızı Melissa Vargas, maçın oyuncusu seçildi. 25 yaşındaki sporcuya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Taraftarların tezahüratında gözyaşlarını tutamadı.

Taraftarların tezahüratında gözyaşlarını tutamadı.

Karşılaşmanın en değerlisi seçilen ve kupayı kazanmada büyük payı olan Vargas'a tribündeki seyirciler sevgi gösterisinde bulundu. Pasör çaprazı, oldukça duygusal anlar yaşadı.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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