Melissa Vargas Maç Sonunda Gözyaşlarını Tutamadı
Melissa Vargas Maç Sonunda Gözyaşlarını Tutamadı
Fenerbahçe Kadın ve A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Melissa Vargas, şampiyonlukla sonuçlanan maçın ardından taraftarlarının yaptığı tezahüratlara karşın gözyaşlarını tutamadı.
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Kupa Volley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana oldu.
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Final maçının en iyisi Melissa Vargas seçildi.
Taraftarların tezahüratında gözyaşlarını tutamadı.
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