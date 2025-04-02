TFF, U19 Milli Takımı'nı Çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nu Görevden Aldı
TFF, U19 Milli Takımı'nı Çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nu Görevden Aldı
Yunus Emre Sel'in aktardığına göre TFF, U19 Milli Takımı'nın başındaki isim eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu görevden aldı. Sarıoğlu'nun üst üste aldığı kötü sonuçlar tartışma konusu olmuştu. Yeni teknik adam için arayışlar başladı.
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Trabzonspor'un tarihi maçına gelmemiş, eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Görevden alındı.
Sabri Sarıoğlu'nun U19'daki karnesi 👇
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