Avrupa’da tarih yazan Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter’i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Hem Türk futbolu hem de bordo-mavililer için büyük anlam taşıyan bu zaferi, U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu’nun yerinde takip etmemesi dikkat çekti. Sarıoğlu’nun bu tercihi futbolseverlerin tepkisine neden olurken zafer sonrası yalnızca “Tebrikler Trabzonspor” diyerek galibiyet paylaşımı alıntılamakla yetinmesi de eleştirileri daha da artırdı.