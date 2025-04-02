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TFF, U19 Milli Takımı'nı Çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nu Görevden Aldı

TFF, U19 Milli Takımı'nı Çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nu Görevden Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 18:33 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 18:46

Yunus Emre Sel'in aktardığına göre TFF, U19 Milli Takımı'nın başındaki isim eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu görevden aldı. Sarıoğlu'nun üst üste aldığı kötü sonuçlar tartışma konusu olmuştu. Yeni teknik adam için arayışlar başladı.

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Trabzonspor'un tarihi maçına gelmemiş, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Trabzonspor'un tarihi maçına gelmemiş, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Avrupa’da tarih yazan Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter’i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Hem Türk futbolu hem de bordo-mavililer için büyük anlam taşıyan bu zaferi, U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu’nun yerinde takip etmemesi dikkat çekti. Sarıoğlu’nun bu tercihi futbolseverlerin tepkisine neden olurken zafer sonrası yalnızca “Tebrikler Trabzonspor” diyerek galibiyet paylaşımı alıntılamakla yetinmesi de eleştirileri daha da artırdı.

Görevden alındı.

Görevden alındı.

Gazeteci Yunus Emre Sel, TFF'nin Sabri Sarıoğlu'nu görevden aldığını açıkladı. Sel, takımın başına geçecek yeni ismin de Egemen Korkmaz olabileceğini paylaştı.

Sabri Sarıoğlu'nun U19'daki karnesi 👇

Sabri Sarıoğlu'nun U19'daki karnesi 👇

27 Temmuz 2024 tarihinde göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam, U19 Milli Takımı'nın başında toplam 12 maça çıktı ve bu maçlarda yalnızca 4 galibiyet alabildi. (4G, 4B, 4M)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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