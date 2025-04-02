Arda Güler, yedek başladığı maça 105. dakikada dahil oldu. Eflatun-beyazlılar, 115'te Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Rüdiger ile skora denge getirdi ve adını finale yazdırdı. Maç sonunda Rüdiger, Arda için 'İnanılmaz bir asist yaptı. Onun sayesinde finaldeyiz.' dedi.