Rüdiger "İnanılmaz" Dedi: Arda Güler, Real Madrid'e Turu Getiren Golün Asistini Yaptı
Rüdiger "İnanılmaz" Dedi: Arda Güler, Real Madrid'e Turu Getiren Golün Asistini Yaptı
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya Kral Kupası'ndaki Real Sociedad maçının ikinci uzatmasında galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Golü atan Rüdiger, maç sonunda Arda'ya övgüde bulundu.
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Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı.
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Final biletine Arda'nın da katkısı oldu.
Milli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı asisti paylaştı. 👇
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