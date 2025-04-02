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Rüdiger "İnanılmaz" Dedi: Arda Güler, Real Madrid'e Turu Getiren Golün Asistini Yaptı

Rüdiger "İnanılmaz" Dedi: Arda Güler, Real Madrid'e Turu Getiren Golün Asistini Yaptı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 17:49

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya Kral Kupası'ndaki Real Sociedad maçının ikinci uzatmasında galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Golü atan Rüdiger, maç sonunda Arda'ya övgüde bulundu.

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Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı.

Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı.

İspanya Kral Kupası yarı finalde 1-0'ın rövanşında Real Sociedad'ı konuk eden Real Madrid, 90 dakikadan 4-3'lük skorla mağlup ayrılınca karşılaşma uzatmaya gitti. Ancelotti ve öğrencileri, uzatmalarda bulduğu golle turladı.

Final biletine Arda'nın da katkısı oldu.

Final biletine Arda'nın da katkısı oldu.

Arda Güler, yedek başladığı maça 105. dakikada dahil oldu. Eflatun-beyazlılar, 115'te Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Rüdiger ile skora denge getirdi ve adını finale yazdırdı. Maç sonunda Rüdiger, Arda için 'İnanılmaz bir asist yaptı. Onun sayesinde finaldeyiz.' dedi.

Milli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı asisti paylaştı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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