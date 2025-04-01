Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Taraftarına Tadic - Dzeko Sitemi

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla kaybederek çeyrek final biletinden olan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, maçın ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Sırp yıldızın büyük veya önemi karşılaşmalarda sorumluluk almadığını, alsa da bu süreci iyi yönetemediğini belirten yorumlarda bulunmuştu. Son olarak 36 yaşındakinin oyuncunun geleceğine dair Serdar Ali Çelikler, 'Tadic kadro dışı kalmanın kıyısından dönmüş. Rangers maçından sonra yönetim de çok kızmış ve Ajax’la anlaşmak üzere olduğu gerekçesiyle kadro dışı düşünülmüş. Mourinho “Böyle bir şeye gerek yok” demiş.' dedi.

Tadic gibi her ne kadar skora katkı yapsa da Dzeko'nun 39 yaşına ayak basması taraftarlarda kafa karışıklığı yaratan bir başka konu. Bir kesim Dzeko'nun bir sene daha takımda kalması gerektiğine inanırken bir kesim ise sezon bitiminde tecrübeli isimle yolların ayrılması gerektiğine inanıyor.