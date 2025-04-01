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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Taraftarına Tadic - Dzeko Sitemi

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Taraftarına Tadic - Dzeko Sitemi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 10:49

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübünün mevcut kadrodaki tecrübeli oyuncuları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e dair yorumda bulundu. Kocaman, iki ismin de takım için çok önemli olduğunu ifade ederken taraftarların da daha sonra pişmanlık duyacağını belirtti. (x: @legendfutboltv)

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"Fenerbahçe taraftarı, Tadic'in değerini, Dzeko'nun değerini gittiği zaman anlayacak" 👇

Sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor: Konuşulanlar neler?

Sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor: Konuşulanlar neler?

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla kaybederek çeyrek final biletinden olan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, maçın ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Sırp yıldızın büyük veya önemi karşılaşmalarda sorumluluk almadığını, alsa da bu süreci iyi yönetemediğini belirten yorumlarda bulunmuştu. Son olarak 36 yaşındakinin oyuncunun geleceğine dair Serdar Ali Çelikler, 'Tadic kadro dışı kalmanın kıyısından dönmüş. Rangers maçından sonra yönetim de çok kızmış ve Ajax’la anlaşmak üzere olduğu gerekçesiyle kadro dışı düşünülmüş. Mourinho “Böyle bir şeye gerek yok” demiş.' dedi. 

Tadic gibi her ne kadar skora katkı yapsa da Dzeko'nun 39 yaşına ayak basması taraftarlarda kafa karışıklığı yaratan bir başka konu. Bir kesim Dzeko'nun bir sene daha takımda kalması gerektiğine inanırken bir kesim ise sezon bitiminde tecrübeli isimle yolların ayrılması gerektiğine inanıyor.

Kocaman'ın açıklamalarına Fenerbahçeli taraftarların yorumları 👇

Kocaman'ın açıklamalarına Fenerbahçeli taraftarların yorumları 👇
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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