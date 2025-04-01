Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Taraftarına Tadic - Dzeko Sitemi
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Taraftarına Tadic - Dzeko Sitemi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübünün mevcut kadrodaki tecrübeli oyuncuları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e dair yorumda bulundu. Kocaman, iki ismin de takım için çok önemli olduğunu ifade ederken taraftarların da daha sonra pişmanlık duyacağını belirtti. (x: @legendfutboltv)
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