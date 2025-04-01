Bryne FK'den Alışılmadık Ödül: Maçın Oyuncusuna 4 Adet 30'lu Yumurta
Bryne FK'den Alışılmadık Ödül: Maçın Oyuncusuna 4 Adet 30'lu Yumurta
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı kulüp Bryne FK, maçın oyuncusuna verdiği ödülle sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-beyazlı kulübün tercihi, oldukça farklıydı.
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Kaleci Jan de Boer’in performansı 4 adet 30'lu yumurtayla ödüllendirildi
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