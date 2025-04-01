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Bryne FK'den Alışılmadık Ödül: Maçın Oyuncusuna 4 Adet 30'lu Yumurta

Bryne FK'den Alışılmadık Ödül: Maçın Oyuncusuna 4 Adet 30'lu Yumurta

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 09:49

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı kulüp Bryne FK, maçın oyuncusuna verdiği ödülle sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-beyazlı kulübün tercihi, oldukça farklıydı.

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Kaleci Jan de Boer’in performansı 4 adet 30'lu yumurtayla ödüllendirildi

Kaleci Jan de Boer’in performansı 4 adet 30'lu yumurtayla ödüllendirildi

Norveç 1. Ligi'nde Bryne FK - Bodo/Glimt karşılaşmasından galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Bodo oldu. Ancak Bryne'nin kalecisi Jan de Boer, yaptığı kritik kurtarışlar ve özellikle bir penaltıyı çıkarmasıyla takımının en iyisi oldu. Kulüp, maç sonunda Boer’e 4 adet 30'lu yumurta hediye etti.

Tarım ve hayvancılığa büyük önem veriliyor

Tarım ve hayvancılığa büyük önem veriliyor

Bölgedeki güçlü tarım ve hayvancılık, kulübün sosyal medyadaki paylaşımlarında sık sık öne çıkarılıyor. Saha dışındaki gelenekler sahaya yansıtılarak dikkat çekme en büyük hedefleri.

Traktör kepçesinde VIP deneyimi yaşatılıyor

Traktör kepçesinde VIP deneyimi yaşatılıyor

Bryne FK yalnızca oyuncularına değil seyircilerine de çok farklı imkanlar sunuyor. Bunlardan biri de özel VIP hizmeti kapsamında seyircilere traktör kepçesi üzerinde maç izletme.

Sıradaki ödül süt

Sıradaki ödül süt

Yetkililer, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu kez yerel üreticilerden temin edilen taze süt ile ödüllendireceklerini duyurdu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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