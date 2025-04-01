Bryne FK'den Alışılmadık Ödül: Maçın Oyuncusuna 4 Adet 30'lu Yumurta

Norveç 1. Ligi'nde Bryne FK - Bodo/Glimt karşılaşmasından galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Bodo oldu. Ancak Bryne'nin kalecisi Jan de Boer, yaptığı kritik kurtarışlar ve özellikle bir penaltıyı çıkarmasıyla takımının en iyisi oldu. Kulüp, maç sonunda Boer’e 4 adet 30'lu yumurta hediye etti.