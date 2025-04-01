Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'den Tedavi Paylaşımı

31 yaşındaki oyuncunun tedavisini ülkesinde sürdürmesi, zamanla takımdan uzaklaşmasına neden oldu. Özel hayatıyla sıkça gündeme gelmesi tartışma yaratırken, eski eşiyle yaşadığı gerginlikler ve ardından yeni ilişkisinin ortaya çıkması farklı tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar bu durumu doğal karşılarken, bazıları sosyal medyada eleştirilerini dile getiriyor.