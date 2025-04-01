Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'den Tedavi Paylaşımı
Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'den Tedavi Paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunun annesi Wanda Nara’dan boşanan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak. Futbolseverler Arjantinli yıldızın sahalara dönüş tarihini merakla beklerken, sevgilisi China Suarez’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Suarez, Instagram hesabında Icardi’nin tedavi sürecine dair anları takipçileriyle paylaştı.
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China Suarez'in paylaşımı 👇
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Tottenham maçında sakatlanmıştı.
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