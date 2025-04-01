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Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'den Tedavi Paylaşımı

Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'den Tedavi Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 08:47

Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunun annesi Wanda Nara’dan boşanan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak. Futbolseverler Arjantinli yıldızın sahalara dönüş tarihini merakla beklerken, sevgilisi China Suarez’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Suarez, Instagram hesabında Icardi’nin tedavi sürecine dair anları takipçileriyle paylaştı.

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China Suarez'in paylaşımı 👇

Tottenham maçında sakatlanmıştı.

Tottenham maçında sakatlanmıştı.

Arjantinli futbolcu, 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçının son dakikalarında dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edememişti. Yapılan tetkitlerde sezonu kapattığı ifade edilmişti.

Sosyal medya paylaşımları zaman zaman tepki geçiyor.

Sosyal medya paylaşımları zaman zaman tepki geçiyor.

31 yaşındaki oyuncunun tedavisini ülkesinde sürdürmesi, zamanla takımdan uzaklaşmasına neden oldu. Özel hayatıyla sıkça gündeme gelmesi tartışma yaratırken, eski eşiyle yaşadığı gerginlikler ve ardından yeni ilişkisinin ortaya çıkması farklı tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar bu durumu doğal karşılarken, bazıları sosyal medyada eleştirilerini dile getiriyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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