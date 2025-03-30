Galatasaray Taraftarından Derbi Mağlubiyetine Tepkiler
Galatasaray Taraftarından Derbi Mağlubiyetine Tepkiler
Galatasaray taraftarı, Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktörleri Okan Buruk'u sosyal medyada istifaya davet ediyor. Sarı-kırmızılılar, son iki senede Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşılmış olmasına rağmen Buruk'la yolların ayrılması gerektiğine inanıyor. İşte derbi sonrası Galatasaraylı futbolseverlerin hem takımlarına hem de teknik direktörlerine yönelik yorumları.
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki düşüşü, Süper Lig'e de yansıdı.
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Taraftarlar ise bu kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Okan Buruk’u hedef aldı. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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