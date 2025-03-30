Galatasaray Taraftarından Derbi Mağlubiyetine Tepkiler

Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenerek başlayan Galatasaray, Süper Lig'de uzun süre zirvede kalsa da Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalamadan beklenmedik bir şekilde veda etti. Her ne kadar bu sonuç sürpriz olarak değerlendirilse de ocak ayından itibaren özellikle Kiev ve Hatay maçlarında yaşanan puan kayıpları, bu düşüşün sinyallerini veriyordu. Son olarak Beşiktaş’a 2-1 mağlup olması, ligde Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda umut aşıladı.