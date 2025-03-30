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Galatasaray Taraftarından Derbi Mağlubiyetine Tepkiler

Galatasaray Taraftarından Derbi Mağlubiyetine Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 13:47

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktörleri Okan Buruk'u sosyal medyada istifaya davet ediyor. Sarı-kırmızılılar, son iki senede Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşılmış olmasına rağmen Buruk'la yolların ayrılması gerektiğine inanıyor. İşte derbi sonrası Galatasaraylı futbolseverlerin hem takımlarına hem de teknik direktörlerine yönelik yorumları.

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki düşüşü, Süper Lig'e de yansıdı.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki düşüşü, Süper Lig'e de yansıdı.

Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenerek başlayan Galatasaray, Süper Lig'de uzun süre zirvede kalsa da Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalamadan beklenmedik bir şekilde veda etti. Her ne kadar bu sonuç sürpriz olarak değerlendirilse de ocak ayından itibaren özellikle Kiev ve Hatay maçlarında yaşanan puan kayıpları, bu düşüşün sinyallerini veriyordu. Son olarak Beşiktaş’a 2-1 mağlup olması, ligde Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda umut aşıladı.

Taraftarlar ise bu kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Okan Buruk’u hedef aldı. 👇

Taraftarlar ise bu kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Okan Buruk’u hedef aldı. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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