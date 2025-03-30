Kenan Yıldız, Eski Hocası Motta'ya Golle Cevap Verdi!
Kenan Yıldız, Eski Hocası Motta'ya Golle Cevap Verdi!
Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, geçtiğimiz günlerde İtalya Seri A devi Juventus'un başına geçmişti. 46 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüpteki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Üç puan, Kenan Yıldız'ın ayağından gelirken akıllara Juvenstus'un kovduğu Motta geldi.
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Antrenmandaki sözleri ortaya çıkmıştı: "Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin!"
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Tudor, ilk maçında 11'e koydu, golünü attı.
Kenan'ın Genoa'ya attığı gol 👇
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