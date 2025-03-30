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Kenan Yıldız, Eski Hocası Motta'ya Golle Cevap Verdi!

Kenan Yıldız, Eski Hocası Motta'ya Golle Cevap Verdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 12:45

Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, geçtiğimiz günlerde İtalya Seri A devi Juventus'un başına geçmişti. 46 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüpteki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Üç puan, Kenan Yıldız'ın ayağından gelirken akıllara Juvenstus'un kovduğu Motta geldi.

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Antrenmandaki sözleri ortaya çıkmıştı: "Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin!"

Antrenmandaki sözleri ortaya çıkmıştı: "Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin!"

Son yıllarda istikrarlı bir çıkış yakalayamayan Juventus, geçtiğimiz hafta teknik direktörü Thiago Motta'nın görevine son vermiş, takımı Igor Tudor'a emanet etmişti. Ayrılık sonrası İtalyan gazeteci Sandro Sabatini, Motta ile milli futbolcu Kenan Yıldız arasında bir gerilim olduğunu öne sürmüştü. Sabatini'nin aktardığına göre, Motta bir antrenmanda Yıldız'ı, 'Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin!' diyerek azarlamıştı. Hatta 19 yaşındaki kulübün 10 numarasını satış listesine koymuştu. Kenan, bir süredir ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.

Tudor, ilk maçında 11'e koydu, golünü attı.

Tudor, ilk maçında 11'e koydu, golünü attı.

Serie A’nın 30. haftasında sahasında Genoa’yı ağırlayan Juventus, yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde çıktığı ilk maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Hırvat çalıştırıcı, Kenan Yıldız’a 11’de şans verdi, genç yetenek de ona golle karşılık verdi. Juventus, Tudor’la yeni bir sayfa açarken sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Kenan'ın Genoa'ya attığı gol 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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