Kenan Yıldız, Eski Hocası Motta'ya Golle Cevap Verdi!

Son yıllarda istikrarlı bir çıkış yakalayamayan Juventus, geçtiğimiz hafta teknik direktörü Thiago Motta'nın görevine son vermiş, takımı Igor Tudor'a emanet etmişti. Ayrılık sonrası İtalyan gazeteci Sandro Sabatini, Motta ile milli futbolcu Kenan Yıldız arasında bir gerilim olduğunu öne sürmüştü. Sabatini'nin aktardığına göre, Motta bir antrenmanda Yıldız'ı, 'Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin!' diyerek azarlamıştı. Hatta 19 yaşındaki kulübün 10 numarasını satış listesine koymuştu. Kenan, bir süredir ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.