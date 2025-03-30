Sergen Yalçın'dan "Fenerbahçe Şampiyon Olur" İddiası

Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla EKOL TV ekranlarındaki 10 Numara programında derbiyi ve Süper Lig'i değerlendiren eski futbolcu - teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarında kaç puan çıkaracağı üzerine tahminlerde bulunurken şu ifadeleri kullandı:

'Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray'da değil. Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir.'