Sergen Yalçın'dan "Fenerbahçe Şampiyon Olur" İddiası
Sergen Yalçın'dan "Fenerbahçe Şampiyon Olur" İddiası
EKOL TV ekranlarında yayınlanan 10 Numara programında konuşan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Beşiktaş maçından puansız ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son verebileceğini belirtti. Sarı-lacivertliler, liderin 6 puan gerisinde ama ikili averaj Galatasaray'da.
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Beşiktaş'ın galibiyeti Fenerbahçe'ye yaradı.
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk hesapları geldi.
"Fenerbahçe kalan maçların hepsini kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur." dedi.
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