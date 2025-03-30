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Sergen Yalçın'dan "Fenerbahçe Şampiyon Olur" İddiası

Sergen Yalçın'dan "Fenerbahçe Şampiyon Olur" İddiası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 10:46

EKOL TV ekranlarında yayınlanan 10 Numara programında konuşan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Beşiktaş maçından puansız ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son verebileceğini belirtti. Sarı-lacivertliler, liderin 6 puan gerisinde ama ikili averaj Galatasaray'da.

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Beşiktaş'ın galibiyeti Fenerbahçe'ye yaradı.

Beşiktaş'ın galibiyeti Fenerbahçe'ye yaradı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek hem kendi adına hem de şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe için kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, üçüncülük mücadelesi verdiği Samsunspor'un Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği haftada önemli bir avantaj yakaladı. Bu sonuçlarla Beşiktaş puanını 47’ye yükseltirken, Samsunspor 51 puanda kaldı. Öte yandan, Fenerbahçe 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrumspor’u 4-2 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti. Galatasaray ise 71 puanda kaldı ve iki ezeli rakip arasındaki fark 6'ya indi.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk hesapları geldi.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk hesapları geldi.

Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla EKOL TV ekranlarındaki 10 Numara programında derbiyi ve Süper Lig'i değerlendiren eski futbolcu - teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarında kaç puan çıkaracağı üzerine tahminlerde bulunurken şu ifadeleri kullandı: 

'Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray'da değil. Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir.'

"Fenerbahçe kalan maçların hepsini kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur." dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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