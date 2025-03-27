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FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nda Futbol Tarihinin Rekorunu Kıracak

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nda Futbol Tarihinin Rekorunu Kıracak

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.03.2025 - 13:39

ABD'nin en sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takım, 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada katılımcılara 1 milyar dolar dağıtılacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada katılımcılara 1 milyar dolar dağıtılacak.

Organizasyonda mutlu sona ulaşacak takım, 125 milyon doların sahibi olacakken toplamda dağıtılacak para ödülü 1 milyar dolar olacak.  1 milyar doların 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, para ödülü dair şunları söyledi 👇

FIFA Başkanı Gianni Infantino, para ödülü dair şunları söyledi 👇

'FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan, turnuvayı kazanan kulübün toplam 7 maç oynayacağı organizasyonda şampiyon kulübe 125 milyon dolar ödeme öngörülen bir futbol turnuvası, şimdiye kadarki en büyük para ödülünü temsil ediyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar 👇

Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar 👇

Turnuva formatı

Turnuva formatı

  • Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

  • Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

  • Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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