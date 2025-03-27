FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nda Futbol Tarihinin Rekorunu Kıracak
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nda Futbol Tarihinin Rekorunu Kıracak
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada katılımcılara 1 milyar dolar dağıtılacak.
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, para ödülü dair şunları söyledi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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